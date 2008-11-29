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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Складати на права будуть по новому
З 1 липня в Україні вводяться нові екзаменаційні тести з правил дорожнього руху. За інформацією Головного сервісного центру МВС відтепер перевірити свою підготовку до іспиту можна в будь-який час в онлайн-режимі на сайті hsc.gov.ua.
Тест триватиме 20 хвилин і складатися з 20 питань, які обираються системою у випадковому порядку.
Іспит містить питання за чотирма тематичними категоріями: 10 питань за правилами дорожнього руху, 4 питання з улаштування та експлуатації транспортних засобів, 4 питання з основ безпеки руху та 2 питання з надання першої медичної допомоги.
"Питання згрупували відповідно до категорій водійського посвідчення. Водіям легкових автомобілів, наприклад, не доведеться відповідати на питання, пов'язані з управлінням автобусів або вантажівок. Тести орієнтовані на те, щоб людина вивчила правила дорожнього руху і могла з легкістю відповісти на них", - розповіли у відомстві.
Там також додали, що до кінця 2017 року планується впровадити посилений контроль над процесом складання іспитів - фото- і відеофіксацію.
Станом на червень 2017 року вартість здачі теоретичного і практичного іспитів становить 26 грн., а бланк водійського посвідчення - 201 грн.
Раніше повідомлялося, що в рамках реформи сервісних центрів МВС готується запровадити нові стандарти складання іспитів для отримання посвідчення водія. Вперше тести з правил дорожнього руху винесли на громадське обговорення.
Протягом березня і квітня кожен бажаючий міг переглянути екзаменаційні квитки по ПДД і написати свої пропозиції щодо їх поліпшення. В цілому тестовою версією квитків ПДР скористалися 111 899 раз.
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