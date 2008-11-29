Україна в трійці країн з найбільшим обсягом тіньової економіки

Україна увійшла до трійки країн з найбільшим обсягом тіньової економіки. Про це йдеться в дослідженні міжнародної Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA).

Сектор української економіки, що перебуває "в тіні", за даними дослідників, становить 46% від ВВП.

Лідером же за обсягом тіньової економіки став Азербайджан (67%), на другому місці - Нігерія (48%.).

Слідом за трійкою країн з найбільшим обсягом тіньової економіки йдуть Росія і Шрі-Ланка (39% і 38% відповідно).

Експерти ACCA визначають тіньову економіку як економічну діяльність і отриманий від неї дохід, які знаходяться за межами системи державного регулювання, оподаткування або нагляду. Найменші показники обсягу тіньового сектора за підсумками 2016 року зафіксовано в США (7,8% ВВП), Японії (10%) і Китаї (10,2%).

Частка тіньової економіки в глобальному ВВП склала в 2016 році 22,66%, підрахували в ACCA. У найближчі роки вона буде скорочуватися: до 22,5% - в 2017 році, 22,1% - у 2020 році і 21,4% - в 2025 році, прогнозують експерти.