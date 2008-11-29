Кредит онлайн на карту – решение финансовых трудностей

Если с вами произошла беда, срочно понадобились деньги на жизнь, то наша финансовая организация готова решить ваши проблемы. Данная услуга предполагает отсутствие любой бумажной волокиты (проверку справок с мест работы и документов о доходах). Все решается в течение 20-30 минут после оформления заявки на сайте kf.ua. Мы работаем на открытых условиях возврата выданных клиенту средств в течение указанного срока.

Преимущества компании

Мы не первый год ведем успешную деятельность в сфере кредитования и выполняем свою работу на 100%. Предлагая оформить кредит без справок о доходах, сотрудники нашей компании не задают лишних вопросов. Получая деньги, вы вправе самостоятельно распоряжаться финансами, не предоставляя отчет о затратах. Главные преимущества компании можно перечислить следующим образом:

Безопасное оформление договора; Индивидуальное отношение к клиенту; Удобные условия оформления бумаг; Максимально гибкие сроки возврата кредита; Отсутствие дополнительной предоплаты, скрытых махинаций по выуживанию денег (все заранее прописано в договоре).

Кредит онлайн на карту в Украине может взять любой гражданин страны, который достиг 18 летнего возраста. Дополнительным достоинством онлайн кредита является возможность получить деньги на карту не выходя из дома. Вам достаточно иметь при себе паспорт и ИНН. Данные необходимо внести в анкету и отправить менеджеру через наш сайт. Через несколько минут с вами свяжется оператор, он уточнит условия оформления договора и комфортные способы погашения кредита.

Следует отметить, что оформить кредит наличными в банки будет намного сложнее. Избавьтесь от необходимости стоять в очереди в банке, сверять наличие всех документов и в итоге выслушивать отказ от некомпетентного менеджера! Мы одобряем 10 из 10 заявок наших клиентов! Постоянные клиенты получают выгодные условия для взятия кредита в Киеве (сниженные процентные ставки и увеличенный срок возврата средств).

Подробнее об оформлении договора

Комфортно расположитесь за компьютером и внимательно заполните анкету на сайте. Личные данные желательно указывать без ошибок, дабы не возникло проблем (оператор проверяет имя, паспорт, прописку и ИНН в гос. реестре). После заполнения проверьте введенную информацию. Выбирая кредитную программу, учитывайте собственные возможности и силы. Предлагается возврат в течение 7-30 дней или 1-6 месяцев, в зависимости от суммы займа.

В информационную анкету вводятся паспортные данные и реквизиты банковской карты. Вам необходимо отправить заявку и дождаться звонка оператора.

Конкурентное достоинство займа – получение денег в день оформления заявки. Начисление происходит в течение 2-3 часов, 24 часов при загруженности офиса. В сравнении с обычным банком, это намного быстрее.

Проблемы с оплатой

Безусловно, угроза просрочки нежелательна, но мы предлагаем следующие варианты решения вопроса:

Воспользоваться услугой пролонгации и отодвинуть срок оплаты на необходимое время;

Договориться о погашении долга небольшими частями, постепенно сокращая остаток кредита, который находится под процентами;

Оптимальным вариантом будет досрочное погашение долга. Если вы не сообщаете о желании рассчитаться с долгом и просто исчезаете, то в соответвия с правилами вам, будет начисляться пеня, в размере 0,5-1% от суммы взятого займа.

Выбирайте удобный способы погашения

Доступные способы погашения срочных кредитов:

При помощи интернет-банкинга через личный кабинет на сайте (используя классическую банковскую карту и реквизиты компании);

Перевод с банковского счета;

Перевод с электронного кошелька (webmoney)

Через любую онлайн платежную систему на реквизиты магазина.

Через терминал самообслуживания.

В целом, следует вывод, что это наиболее выгодный и быстрый способ заполучить желаемую сумму. Для клиентов организации доступны удобные условия оформления кредита и простые варианты погашения.