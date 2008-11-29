МВФ чекає від України земельної реформи

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард подякувала президенту України Петру Порошенко за прогрес, досягнутий до теперішнього часу в рамках програми розширеного фінансування EFF. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВФ за підсумками зустрічі у Вашингтоні.

"Дискусії були зосереджені на очікуваних пенсійної та земельної реформи, а також на заходи щодо прискорення приватизації і забезпечення конкретних результатів в зусиллях по боротьбі з корупцією", - зазначає Фонд.

Згідно з релізом К.Лагард і П.Порошенко погодилися з необхідністю прискорити темпи реформ, щоб забезпечити більш сильне і всеосяжне економічне зростання.

Як повідомлялося, місія МВФ, яка працювала в травні в Києві, вказувала на необхідність технічного доопрацювання відповідних законопроектів і парламентської підтримки пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та антикорупційних зусиль.

Відкрита МВФ в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько 16,75 млрд дол. за поточним курсом) з першим траншем в 5 млрд дол. спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншей по SDR1, 18 млрд (близько 1,6 млрд дол.) і зменшення квартальних траншів в 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд (0,6 млрд дол.).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на 1,7 млрд. дол. На початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням ряду умов, політичною кризою і зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом в квітні 2016 роки переговори про продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі 1 млрд дол. тільки в середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

Згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженого радою директорів разом з четвертим траншем, до кінця 2017 року заплановано три перегляду: четвертий - в середині травня, п'ятий - в середині серпня, шостий - в середині листопада.

У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити 1,907 млрд дол., за підсумками п'ятого - 1,28 млрд дол., за підсумками шостого - 1,28 млрд дол. всього близько 4,46 млрд. дол.

Нацбанк і Мінфін України очікують, що четвертий транш може бути наданий за підсумками прийняття ряду зазначених вище законопроектів на поточній сесії Верховної Ради, яка завершується в середині липня.

У 2018 році плануються інші чотири перегляду, за підсумками яких Україна може залучити близько 955 млн дол. у цілому - близько 3,82 млрд. дол.