Навіси для тераси і авто

Навіси для авто виробництва надійно захистять автомобіль від впливу дощу, снігу, сонячних променів і інших негативних явищ навколишнього середовища.

Вже давно ведуться суперечки, що ж краще - гараж або навіс ?. Але на сьогоднішній день деякі автовласники висловлюють думку навіть про те, що хороший навіс для автомобіля з полікарбонату не завадить навіть тоді, коли вже є гараж.

Навіси металеві з покрівлею полікарбонат знайшли своє застосування в різних сферах. Вони припадуть до душі і в приватному будинку, і в сфері промисловості.

Навіси для авто відрізняються посиленим каркасом, який здатний витримати і снігові навантаження, і сильний вітер.

Чому зараз все частіше при виборі навісу в Дніпрі роблять перевагу покриттю з полікарбонату? Тому що переваги навісу для авто перед гаражем очевидні:

немає необхідності постійно відкривати і закривати ворота;

є більш бюджетним варіантом в порівнянні з капітальною будовою, навіс для автомобіля обійдеться значно дешевше блочного гаража;

мобільність конструкції дозволяє розібрати і перемістити його на інше місце;

легкий монтаж металоконструкції - як правило, це можна зробити за один день;

під навісом можна організувати пікнік або дитячі ігри і сховатися від палючих сонячних променів.

Для початку слід визначитися, якої форми буде дах навісу.

Все розмаїття навісів з полікарбонату можна розділити за типами дахів в наступні групи:

односхилі,

двосхилі,

арочні,

складні (призма, піраміда, ребристі, дворівневі та ін.)

Навіси арочного типу - впишуться на тлі будь-якої архітектури. Вони добре виглядатимуть над входом в будинок, паркуванням, над басейном або дитячим майданчиком. Маючи два напівкруглих ската, сніг і вода з даху сходить практично без накопичень.

Односхилі навіси - найчастіше такі конструкції монтуються під стіною будівлі і мають опори різної висоти. Зводячи такі навіси, потрібно належну увагу приділити куту нахилу ската. Саме від цього буде залежати здатність снігу скочуватися з даху навісу.

Двосхилі навіси - являють собою окремо стоять конструкції. Кут нахилу ската тут теж може бути будь-яким.

Складні форми дахів - найчастіше характерні для альтанок, де дах може мати 4 і більше скатів, мати форму конуса або купола.

Наступним моментом, на який слід звернути увагу при виборі навісу, є покрівля. Зупинимося на покрівлі з полікарбонату. Цей матеріал останнім часом набирає свою популярність. Їм активно прикрашають фасади приватних будинків, багатоповерхівок і офісних будівель. І це не випадково, адже полікарбонат володіє такими істотними плюсами, як доступність за ціною, наявністю великої колірної гами і відтінків, пластичністю і легкістю. Особливо серед властивостей полікарбонату хотілося б виділити пластичність. Листи цього матеріалу легко гнуться, а значить, використовуючи полікарбонат, можна створити дах навісів і козирків найрізноманітнішої форми.

Найбільш важливою характеристикою полікарбонату є його товщина. Саме вона впливає на можливість гнутися. Тому якщо ви вибираєте навіс або альтанку з дахом вигадливої форми, то ми рекомендуємо використовувати в такому випадку листи товщиною від 6 до 10 мм. Одно- і подвійні дахи витримують товсті листи - від 16 мм і вище. Товщина полікарбонату впливає не тільки на можливість гнутися, але і на здатність витримати снігові і вітрові навантаження. Так як зими у нас непередбачувані, то ми не рекомендуємо для даху великих навісів використовувати полікарбонат менше 8 мм. Така панель на прямому даху взимку під вагою снігу може легко проломитися.