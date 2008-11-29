10 секретів, як вигравати в слоти казино

Цілком зрозуміло, що ігрові автомати з реальних казино перебралися в віртуальний світ. Тепер вони звуться слотами, але це не змінює їх небезпеки. І не стільки в тому, що можна програти всі гроші, а в тому, чому їх можна програти. Це просто психологічний фактор. Людина, яка схильна до азарту, рідко може терпляче заробляти гроші, їй потрібно відразу і якомога більше. Вона напевно сяде за автомат, де можна зірвати джек-пот і буде наполегливо спускати гроші. А коли останні закінчаться, почне клянчити у рідних і врешті-решт зможе піти на злочин.

Така сумна правда, від якої нікуди не дітися. Тут ми наведемо 10 секретів, як підвищать шанси на виграш в ігрових слотах.

Секрети виграшу в слотах

1. Це найочевидніше. Слідкуйте за тим, з яким настроєм ви сідаєте грати. До слотів потрібно ставитися як до розваги, бо такими вони і є. Ні в якому разі не чекайте, що зірвете джек-пот і зможете все життя не працювати, інакше будете жорстоко розчаровані згодом.

2. Це правило застосовується до всіх ігор на гроші. Коли сідаєте за ігрові автомати, ви вже повинні чітко знати суму, яку можете програти. Саме так, налаштовуйтесь і на те, що можете програти і ні в якому разі не намагайтеся відігратися.

3. Якщо вам все-таки пощастило і ви зірвали велику суму, пам'ятайте, що зараз ви не можете адекватно оцінювати дійсність. Беріть гроші і йдіть додому, а завтра повернетеся до гри. Відомі випадки, коли гравці в покер, вигравши турнір і зірвавши величезний виграш, тут же спускали його за пару роздач, впавши в стан тільта.

Як виграти в слоти

4. Ну, тут все максимально просто. Якщо казино пропонує додатковий бонус або щось в цьому роді, то погоджуйтеся. Більш того. Ми настійно рекомендуємо вам вибрати то казино, яке пропонує ці бонуси, щоб мати шанс пограти довше.

5. Закон на всі часи - якщо ви хочете отримати багато, віддати повинні не менше. Іншими словами, якщо націлилися на джек-пот, не вибирайте автомат з мінімальними ставками. Якщо хочете великий виграш і ставити повинні відповідно, по максимуму.

6. Порада, яку дає кожен досвідчений гравець, але якою так часто нехтують новачки. Завжди будуйте свою гру відповідно вашому банкролу. Краще грати по маленькому, ніж програти всі гроші в два заходи. Для цього вибирайте автомати, де гідність монет не буде валити в шок.

7. Звичайно варто підшукати такі автомати, де виграш виплачується частіше і більше. Це називається відсотком виплати. Так ви зможете довше насолоджуватися грою і її принадами.

8. Не сідайте грати навмання. Для початку вивчіть правила обраного онлайн-казино, потім вивчіть правила гри на слоті. Також важливо чітко розуміти, за яким регламентом зможете отримати свої гроші в разі виграшу. Ця інформація дуже важлива, щоб не дозволити провести себе.

9. Пам'ятайте, щоб краще відчути смак солодкого, потрібно знати смак гіркоти. Одноманітна гра на слотах незабаром може набриднути і ви станете просто дратівливим, особливо якщо була серія програшів. Або відволікайтеся на реальність, або змінюйте гру, щоб відчути різноманітність.

Великі гроші в ігрових автоматах казино

10. У наш час так багато різних шахраїв запевняють, що знають стовідсотковий спосіб виграти в слотах і продають ці способи наївним людям. Забудьте, ні в одній азартній грі, а тим більше в слотах, немає системи або стратегії, яка приносила б перемогу в 100% випадків. А якби була, то її тримали при собі великою таємницею і ні з ким б не поділилися навіть за все золото світу.

Сподіваємося, що наші нехитрі рекомендації допоможуть вам уникнути сумної долі, яка спіткала багатьох шукачів удачі. Дозволимо собі дати ще одну пораду - не відгороджуватися від світу, не закривайте для себе сонце і родину ігровим автоматом, і тоді все буде добре.