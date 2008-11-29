Кращий паркан для спортивних територій

Сьогодні люди приділяють дуже багато уваги здоровому способу життя. Також в моді «рухлива» складова в будь-якій діяльності, особливо в великих населених пунктах, де і так доводиться обмежуватися в кількості свіжого повітря і екологічно чистих продуктах, що вживаються в їжу.

Однак, в місті, найчастіше, для занять спортом не так багато території, яка була б цілеспрямовано для цього призначена. Обов'язкова умова для того, щоб ставити майданчики для занять спортом в межах міста - спеціальне огородження спортивних майданчиків. Під час тренувального процесу обов'язково потрібно виключити потрапляння на територію, де проходять заняття, особливо зі снарядами, дітей або тварин. Також необхідно піклуватися про те, чи можливо потрапляння спортінвентарю на прилеглі площі, можливо, вікна будинку або припарковані автомобілі.

Матеріал для огорожі майданчика потрібно вибирати, розраховуючи на те, що спортивні заходи будуть проходити в тісному контакті з парканом території для спортивних занять. Як основні і найбільш використовувані для цієї мети види огороджень можуть служити паркан з пластикової чи металевої сітки - в залежності від виду спорту і можливостей території.

В основному, системи огорож для майданчиків спортивного призначення ділять на звичайні і більш професійні - в залежності від вимог того виду спорту, який буде проходити на цьому просторі.

Перша система - лайт - має такі характеристики:

Висота панелі: 1480 мм або 2030 мм;

Діаметр дроту: 4 мм;

Ширина панелі: 2,5 м;

Розмір осередку однієї панелі: 20 × 5 см.

В основному, панелі для майданчиків типу лайт використовуються в мінімайданчиках для спорту, для гри в теніс, волейбол, в разі огородження території для ігор дітей до 10 років.

Другий тип панелей - профі - має такі характеристики:

Висота панелей: 1480 мм і 2030 мм;

Діаметр прутка панелі: 5 мм;

Ширина однієї панелі: 2,5 м;

Осередок розміром: 200 × 50 мм.

Основні сфери використання таких загороджень - теніс, міні-футбол, баскетбол, волейбол та інші рухливі і активні ігри.

Стовпи і того, і іншого виду майданчиків виконуються з нержавіючої оцинкованої сталі, мають кріплення для панелей і, найчастіше, покриті полімером. Вгорі для уникнення попадання води всередину стовпа є пластикові кришки. Товщина стінок опорних стовпів - 2-3 мм, перетин - 8х6 см.

Що стосується кольорів, то необхідно вибрати з розкладки RAL, де є безліч квітів на ваш смак, починаючи від непоказних, закінчуючи найяскравішими.

Якщо спортивний майданчик є місцем для гри в бадмінтон, теніс, а також місцем, де будуть розміщені тренажери і все це буде розташовано на відкритому повітрі, то спортивний паркан цілком можна зробити з пластика. Так він вийде недорогим, досить міцним, і практичним варіантом з усіх можливих матеріалів для огорожі спортмайданчика. Однак врахуйте, що під час експлуатації такий паркан, навіть якщо він не буде особливо використовуватися або навмисне піддаватися псуванню, все одно через деякий час обов'язково потрібно буде ремонтувати, іноді навіть - змінювати повністю через невеликий період часу. Будь-яке перебування такого паркану на відкритому повітрі несприятливо для його внутрішньої структури, тому він досить швидко псується.

Також варіантом для огорож спортмайданчиків є металева зварна сітка. Вона особливо актуальна там, де паркан піддається ударам м'ячем, служить огорожею від попадання на територію сторонніх. Сильні удари м'ячем з цього паркану при проведенні баскетбольного або футбольного матчу не загрожують деформацією полотна паркану, а також зовнішній вигляд огорожі набагато привабливіше, ніж паркани, наприклад, з сітки-рабиці. Якщо спортивний майданчик планується до установки в якості комерційного спортивного закладу, то огорожі в цьому випадку будуть не просто загороджувальними елементами, а також і привертаючим людей елементом, що демонструє таку собі «серйозність закладу» та його репутацію.

Щодо геометричного параметра забору, що відрізняє його за ознакою, що йде відразу після матеріалу, з якого зроблений сам паркан, це, безумовно, висота. Критичність виходу за поле будь-якого спортивного снаряда необхідно враховувати, а значить, для деяких ігор в «вільному просторі» - на вулиці необхідно буде продумати висоту забору.

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Розглянемо переваги установки не просто зборів, а спеціалізованих металевих парканів для майданчиків, де будуть проходити активні заняття:

можливість установки забору висотою до 6 м;

повністю завершена і комплексна система огорожі;

сучасна зварна система на основі панельного розташування для огорожі спортмайданчиків;

тривалий термін служби такого огородження;

швидкий монтаж, який не вимагає проведення складних і дорогих зварювальних робіт;

міцність досягається за рахунок використання панельної системи.

Спортивні паркани - це дуже важлива частина міської інфраструктури там, де необхідно встановити спортивний майданчик або огородити місце ігор дітей від навколишнього простору. Паркани для спортивних майданчиків найкраще встановлювати з зварної сітки, так як вони показали себе з найкращого боку в якості саме такого застосування.

Висота і особливості установки спортивних зборів потребують того, щоб їх встановлювали професіонали для виключення травм і перекосів забору і для того, щоб ніякої удар снарядом або падіння людини на паркан не пошкодило огорожу.