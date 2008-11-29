США відновлять переговори з Росією про вирішення ситуації в Україні

Як пише газета The Washington Post, адміністрацією президента США Дональда Трампа розглядається питання про перезапуск переговорного процесу з Росією, покликаного вирішити ситуацію в Україні.

За інформацією американських офіційних осіб, дана ініціатива курується держсекретарем США Рексом Тіллерсона, який нібито вже обговорював це питання з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Як стверджує видання, в даний час ведеться процес по виробленню нової стратегії, в якій також бере участь апарат віце-президента Майкла Пенса.

Також The Washington Post повідомляє, що Рекс Тіллерсон для реалізації даної ініціативи планує призначити спецпосланця від Держдепартаменту.

Ця людина буде вести переговори безпосередньо з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Як відомо, при Обамі американську сторону на таких зустрічах представляла яка обіймала тоді посаду помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд.

Як зазначає The Washington Post, скандал, пов'язаний із з'ясуванням обставин "російського втручання" в американські вибори 2016 року, може ускладнити ситуацію. При цьому в Конгресі США наполягають на посиленні антиросійських санкцій.