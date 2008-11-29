Горящие туры в Доминикану

Знаете ли вы, что именно в Доминикане покоится прах Колумба, именно в Доминикане находится самый древний военный форт, основанный европейцами на Американском континенте, как и старейший католический собор обеих Америк? И это далеко не все сюрпризы, которые ждут вас здесь. Наверное, не всем известно, что музыкальный стиль маренге зародился не где-нибудь, а в этом краю. С турами в Доминикану вы узнаете еще много интересного из того, что приготовила для своих гостей эта знойная бананово-кокосовая республика, не считая, конечно, ее потрясающей природы, пляжей и Атлантического океана. Не стоит сомневаться, что отдых Доминикана может стать одним из самых ярких впечатлений для тех, кто влюблен в Карибы или просто мечтает об отпуске в тропическом раю.

Восточная часть о. Гаити и соседствующие с ним островки образуют государство под названием Доминиканская республика. В глазах любого туриста это место олицетворяет собой земной рай, где тропическая зелень и океанская гладь соперничают между собой в буйстве красок, где чарующие цветочные ароматы сплетаются в один удивительный букет, а белоснежные пляжи, обрамленные пальмовыми зарослями, зовут понежиться. Те, кто думает, что для туриста со скромным доходом побывать здесь – удовольствие не из доступных, глубоко ошибаются, горящие туры в Доминикану https://hottours.in.ua/catalog/dominikana/ помогут сбыться этой мечте даже при ограниченном бюджете.

Доминиканские пляжи - главное сокровище страны и гордость всего Карибского побережья. С первого взгляда они поражают своей красотой и чистотой. Самым популярным у туристов считается район Коста-дель-Амбар, его курорты отличаются развитой отельной сетью. Сосуа не зря пользуется большим спросом, курорт одинаково подходит как для пляжного отдыха, так и для дайвинга. Море у побережья Кабарете не спокойное, за его волны эти места и полюбили серфингисты. Плайя-Дораде - зона VIP-отдыха, берег здесь пестрит от множества фешенебельных отелей. Однако, при выборе подобных дорогостоящих курортов, на горящие туры в Доминикану цены будут соответствующими. Баваро – также весьма популярный район, обязанный своей известностью курорту Пунта-Кана с безупречными пляжами перламутрового оттенка и чистейшей водой. Арена-Горда, Арена-Бланка, Лос-Корралес - считаются лучшими на всем побережье не только с эстетической точки зрения, но и в плане комфортного отдыха пляжами. П-в Самана обладает чертой, которой так недостает остальным курортам – здесь очень тихо и уединенно, в его густых пальмовых зарослях можно почувствовать себя почти Робинзоном. Подобные уединенные и безлюдные места можно найти и в районе деревушки Байяибе, где пляжи, словно сверкающие жемчужины. Неподалеку от Санто-Доминго береговая линия изрезана и образует множество лагун со спокойной водой, как раз в этом районе расположены лучшие курорты для семейного отдыха.

Если вам захочется высококлассного пляжного отдыха, тогда стоит горящие туры в Доминикану купить, не откладывая.

У этой страны очень богатое колониальное прошлое и множество заповедников. Узнать ее с разных сторон можно, взяв экскурсионные туры в Доминикану.