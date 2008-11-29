Вибираємо висувну маркізу на терасу

Як добре влітку за містом! Що може бути краще, ніж провести кілька приємних ранкових недільних годин з книгою або ноутбуком на веранді, або запросити сім'ю і друзів на вечерю, і відсвяткувати літо і гарний настрій в колі близьких на свіжому повітрі!

Пекуче сонце або літній дощ бувають зовсім недоречні. Саме тому висувні маркізи для терас і веранд - невід'ємна частина екстер'єру дач і котеджів.

Але як правильно вибрати висувну маркізу на сайті фірми виробника, щоб відповідала усім вимогам, і довго радувала бездоганною роботою і прекрасним зовнішнім виглядом? У цьому огляді ми розглянемо, якими бувають висувні маркізи, їх переваги і характеристики.

Вибираючи маркіза для тераси, в першу чергу потрібно визначитися який тип буде краще, існує два основних типи - відкриті і касетні моделі.

Відкриті ліктьові моделі - найпопулярніший вид терасових маркіз. Їх називають «ліктьові» за найважливішу частину механізму - рухливі важелі-лікті, які, складаючись і розкладаючись, відкривають маркізу. Тканина маркізи кріпиться до барабана і переднього профілю, коли маркіза складається, тканина намотується на барабан.

Принцип дії касетних ліктьових маркіз схожий з відкритими моделями, їх головна особливість - наявність спеціальної захисної касети, яка в закритому положенні повністю закриває механізм і вал з тканиною від впливів зовнішнього середовища. За рахунок цього, касетні маркізи довше зберігають свої характеристики і респектабельний вигляд, проте їх відрізняє і більш висока ціна. Різні форми захисних касет дозволяють вибрати касетну маркізу за смаком, відповідно до дизайну екстер'єру.

Після того, як визначилися з типом маркізи, потрібно вибрати конкретну модель. Вони відрізняються і дизайном, і деякими технічними характеристиками.

Перше, що кидається в очі при погляді на маркізу - це, звичайно, колір тканини. Все залежить тільки від побажань замовника, маркізні тканини будь-яких кольорів з каталогу мають подібні характеристики, тому колір не впливає на вартість.

Крім кольору тканини, можна вибрати і колір алюмінієвих комплектуючих. У стандартному виконанні вони білі, проте їх можна фарбувати методом порошкового фарбування в будь-який колір по каталогу RAL. Фарбувати можна консолі, профіль, кріпильні кронштейни, у випадку з касетними моделями - захисні касети. Варто мати на увазі, що лікті фарбувати не можна, так як це рухома частина маркізи. На деякі розміри відкритих ліктьових маркіз бувають доступні лікті коричневого кольору, проте найчастіше вони все-таки білі.

Отже, Ви вибрали модель і колір тканини Вашої майбутньої маркізи. А як ними управляти? У базовій комплектації і відкриті і касетні моделі управляються за допомогою воротка. Він вставляється в «вушко» маркізи і, обертаючи його, приводить в дію редуктор, який складає і розкладає лікті маркізи, вони, в свою чергу висувають передній профіль із закріпленою тканиною. Таким чином, маркізи навіть великих розмірів управляються вручну без зусиль.

При цьому всі висувні маркізи можна комплектувати електродвигуном, який приводиться в дію за допомогою пульта дистанційного керування або кнопкового перемикача, закріпленого на стіні в зручному місці.

Крім комфорту в управлінні, установка двигуна з датчиками дає ще одну важливу перевагу - продовження терміну служби маркізи. Уявіть собі, що Ви поїхали з дачі, не замкнувши маркізу, а на наступний день почався шторм. Під час сильного вітру висувні маркізи повинні бути в складеному положенні, вони схильні до парусіння і коли вітер змушує маркіза сильно розгойдуватися, її механізм може бути пошкоджений. Однак двигун з датчиком вітру дозволять забути про необхідність складати маркізу - автоматика все зробить сама.