Як вибрати спальний мішок

Спальний мішок - спорядження для походу, котре не так легко вибрати. Все через те, що в магазинах представлено неймовірна кількість моделей, тут задумаєшся, як не розгубитися у розмаїті.

Найпоширеніша помилка - це думати, що один спальний мішок можна використовувати всі сезони. Він, як одяг: в ідеалі, під кожну погодну умову має бути свій спальник, оскільки головний параметр, за яким підбирається мішок - це мінімальна температура ночівлі.

Справа ця настільки серйозна, що європейські бюрократи навіть затвердили стандарт EN13537, створений якраз для тестування спальних мішків, куди, крім іншого, входять і температурні тести. На підставі тестів в характеристиках спального мішка (в паспорті, на самому спальнику або компресійному мішку) вказуються такі температури: комфорту, ліміту і екстриму. Іноді вказують і максимальну температуру. Хороші магазини у себе на сайті теж повинні вказувати всі ці параметри, але іноді забуваю, що дуже сильно дратує.

Температура комфорту за стандартом EN13537 показує мінімальну температуру при якій жінка в термобілизні в даному спальнику буде спати всю ніч не прокидаючись від холоду.

Температура ліміту - мінімальна температура, при якій чоловік в термобілизні буде комфортно спати в теплозберігаючий позі, тобто калачиком. Оскільки чоловіки мерзнуть рідше, то цей показник буде трохи менше температури комфорту.

Можна сказати, що спати в спальному мішку вище T комфорту буде однаково добре всім. У зоні від Т комфорту до Т ліміту, можливо, ви пару раз прокинетеся від відчуття, що трохи підмерзли, але в цілому спати буде тепло.

Температура ліміту так само характеризує мінімальну температуру, при якій спальний мішок ще нормально виконує свою функцію, а нижче її необхідно вживати додаткових заходів до утеплення.

Для початку ви дізнаєтеся мінімальну температуру вночі в районі вашої подорожі. Це можна зробити, наприклад, скачавши архіви погодних даних, або пошукавши звіти про подорожі по даній місцевості в інтернеті. Відкладаєте з усього асортименту спальники з температурою ліміту близькою до отриманої температурі. На деяких сайтах можна сортувати спальники по температурному діапазону. А далі, для того щоб вибрати спальний мішок, який підходить саме вам, треба поміркувати.

Спочатку аналізуєте свій організм і загальний стан: мерзлява ви людина, або, навпаки, загартована; володар зігріваючого жирку, або худорлявий, і, в залежності від ситуації, додаєте або забираєте кілька градусів до температури ліміту.

Дівчата, як правило, всі мерзлячки, їм і влітку буде комфортно спати в зимовому спальнику, тому для них може знадобитися мішок тепліше. До слова, тест розрахований на вгодованих жінок зростом 160 см і вагою 60 кг, і таку вагу багато дівчат вважають катастрофою.

Більш теплий спальний мішок, якщо жарко, завжди можна розстебнути. Тому можна вибрати з запасом по температурі, скажімо один на пізню весну, літо і ранню осінь. З іншого боку, тягати влітку об'ємний спальний мішок, розрахований для мінус 5 градусів і паритися в ньому сенсу теж немає.

Зігрітися в спальнику можна піддягши пуховий светр або термобілизна, наприклад з флісу, або з додаванням вовни. Таким чином, вийде трохи заощадити на вазі і об'ємі спального мішка. У альпіністів існують зовсім укорочені спальні мішки, прозвані слоняча нога. Розміром вони тільки до талії, оскільки сплять в них в теплому одязі.

Підвищити температуру і комфорт ночівлі можна купивши надувний килимок. Килимок - це дуже важлива частина спорядження, яка працює разом з спальником.

За формою спальні мішки бувають двох видів: ковдру і кокон.

Спальник-ковдру раджу використовувати тільки в парі випадках: якщо подорожуєте на автомобілі, або плануєте тривалі комфортні ночівлі при теплій погоді. Через свою прямокутну форму в упакованому вигляді спальник-ковдра займає дуже багато місця, тому мандрівники, що носять спорядження на собі, використовують спальники іншої форми - кокон. Ці спальники повторюють форму тіла, звужуючись до низу. За рахунок цього, по-перше, стає тепліше спати, оскільки навколо тіла немає зайвого матеріалу і повітря, яке треба гріти, а по-друге, спальник стає компактніше, а значить - легше.

У хороших спальників відсутні наскрізь простьобані шви, через які відбувається втрата тепла. Найбільш актуально це для спальних мішків, розрахованих на низькі температури. З цієї ж причини, хороші спальники мають утеплений валик уздовж блискавки.

Блискавка повинна забезпечуватися стрічкою від закушування матеріалу. Якщо такої стрічки немає, перевіряйте, як працює собачка на блискавці, оскільки вивільняти закусану тканину вночі в наметі - це один з найбільших кошмарів походу, особливо, коли вам терміново треба вийти.

Спальники можна зістягати один з одним і не тільки через те, що так приємніше ночувати. У спарених спальних мішках дійсно набагато тепліше, але для такої можливості необхідно вибирати спальники з різним розташуванням блискавок. Виробники і магазини додають до назви приставку Left або Right, або просто перші літери, маючи на увазі на якій стороні спального мішка розташована блискавка.

Якщо у вас спальники різних моделей, фурнітура може відрізнятися навіть у одного виробника, тому є варіант, що зістягнути їх не вдасться.

Правші зручніше застібати і розстібати спальники з лівим розташуванням блискавок, а лівші - навпаки.

Якщо ви вибрали намет, який за своєю конструкцією чітко передбачає, де голова, а де ноги, раджу вибрати спальний мішок з блискавкою на тій стороні, з якої у вас двері в наметі. Так буде зручніше вилазити на вулицю, готувати їжу в тамбурі, або просто насолоджуватися видом в відчинені двері, перебуваючи в спальному мішку з розстебнутою блискавкою.

Спальник з блискавкою, розташованої збоку по всій довжині має більше варіацій для терморегулювання, ніж з блискавкою на грудях до половини. Але, як правило, такі мішки випускаються тільки для зими.

Блискавка, у якій дві собачки: зверху і знизу, дозволить вам не тільки посилити провітрювання, якщо це необхідно, а й «ходити» в спальнику, розстебнувши нижню собачку і висунувши ноги. Це, насправді дуже зручно: ви можете сидіти на вулиці, закутавшись в спальник, а коли набридне - відправитися в намет і відразу лягти спати. Самі розумієте, ще для якого випадку блискавка знизу виявляється зручна.

Краще, якщо блискавка нагорі, у голови фіксуватиметься від розстібання клапаном з липучкою. Сама липучка повинна мати круглу форму без гострих країв, які згодом починають рвати тканину і самі відриватися, а іноді і неприємно дряпати обличчя.

Хороші спальні мішки зовні забезпечуються петельками, за які його можна підвісити для просушування, або зберігання.

Чудово, якщо спальник забезпечується не тільки компресійним мішком, а й сітчастим мішком для зберігання вдома у вільному стані, а не в стислому компресійнику.

Топові бренди виробляють спальні мішки різних розмірів, що теж дуже зручно: навіщо тягати непотрібні 300 грам утеплювача і тканини, і переплачувати за них, якщо ви невисокого зросту. Зверніть увагу на це, оскільки магазини на своїх сайтах іноді забувають вказувати розмір мішка, і ви можете перед собою бачити два однакових спальника, але, чомусь, з різною ціною.

Хороші спальники забезпечуються теплоізоляційним регульованим коміром всередині, і регульованим капюшоном. Комір затягується навколо шиї, і тіло знаходиться як в термосі. Регульований капюшон дозволяє знизити втрати тепла через голову.

Всі перелічені фішечки з'ясувати і відчути можна тільки під час частих і тривалих походів. Це і називається дизайн для людей від людей, які самі в походи ходять. Усвідомлення того, що про тебе подбали, додатково підвищує температуру комфорту спальника на 1 градус.