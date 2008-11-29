Рішення для фасадів - лінеарні панелі

Ще кілька десятків років тому про масове оздобленні фасадів не було й мови: для чого прикрашати стіни будинків, якщо в них і так можна жити? Прагнення до кращого життя розцінювалося як непотрібне надмірність! Всі будинки були типовими.

Однак часи змінилися, і сьогодні не можна не помітити, як стають гарнішими наші міста: з'являються нові будівлі оригінальної архітектури та різноманітним оздобленням сучасними матеріалами. Застосування в оздобленні фасадів різних облицювальних матеріалів дозволяють зробити кожен будинок неповторним, індивідуальним.

Лінеарні панелі виробництва компанії «СТАЛЬПАНЕЛЬ» http://stalex.ua/products/metallosajding/metallosajding-stalpanel-tip-a.html - новаторське рішення на фасадному ринку, продукт більш сучасний і технологічний. Доступна вартість цього облицювального матеріалу і висока оперативність монтажних робіт - головні аргументи для використання такого металосайдингу. Лінеарні панелі «СТАЛЬПАНЕЛЬ» легкі, абсолютно не схильні до корозії і руйнівного впливу атмосферних опадів та температурних коливань, за рахунок якісного полімерного покриття. При відносно малих витратах власник будівлі отримує привабливий фасад, що відрізняється підвищеною надійністю і довговічністю.

Можливість вибору розмірів по довжині і ширині, дозволяють створити різні форми на фасаді будь-яких типів будівель, в тому числі і зі складними рельєфами. Металосайдинг «СТАЛЬПАНЕЛЬ», виготовлений з вогнетривкої сталі, що особливо актуально при облицюванні великих об'єктів: торговельних, офісних та адміністративних будівель, складських приміщень, промислових і спортивних комплексів, дитячих установ.

Підбір розміру встановлюється площею фасаду, як кажуть фахівців. Основне завдання обшивки - зменшити кількість стиків. Виходячи з цього, чим більше площа фасаду, тим більших розмірів лінеарні панелі пропонується застосовувати для обробки.

Матеріал як правило має різну конфігурацію:

торці мають місце бути закритими - звичайна «коробочка», або відкритими;

за розміром лінеарні панелі відзначають як вузькі - для стельової обробки і сайдингом перфорованих, широкі - фасадна облицювання і міжкімнатних перегородок, ступінчасті - мають більш незвичайний вид;

з рустом і без. Що це таке? Це аналог шовного і безшовної обшивочної дошки. Виріб з виступом в 20 мм зветься лінеарною панеллю з рустом. При установці цей виступ утворює собою подібність шва, а отримана поверхня виглядає не рівною, а більш схожа на стінку, обшиту сайдингом;

зовнішня частина виробу може бути гладкою, перфорованою, формувати тонкі смуги по всій довжині або набагато складніший малюнок - шаховий, наприклад. Для установки ці специфіки значення не мають, але як компонент декору можуть згодитися.

Лінеарні панелі з'єднують воєдино якості металевого сайдингу і фасадної касети, будучи чимось усередненим між 2-ма видами оздоблення. В принципі, матеріалу характерні всі плюси і мінуси стали, але з гарним плюсом: своєрідна форма лінеарних панелей додає ще пару позитивних параметрів.

Широкий діапазон температур експлуатації - від -50 до +50 С. Діапазон температур монтажних робіт - -15 до +35 С.

За мінімуму стиків, що в той же час збільшує міцність площини, і робить менше можливих холодних містків.

Невелика вага і ковзне кріплення дає можливість застосовувати найлегші і звичайні каркаси під обшивання. А так як матеріал відрізняється гнучкістю, монтаж можливий не тільки на плоску площину, але і важкі - циліндричні.

Лінеарні панелі можна класти в горизонтально, вертикально і вздовж діагоналі. Ніяких нестандартних додаткових компонентів для цього не буде потрібно. При в горизонтальному напрямку укладання монтаж проводиться зверху вниз, кожна наступна панель кріпиться в паз вищерозміщеної. Вертикальну установку можна вести з права наліво і зліва направо.

Довговічність - обробка розрахована на не менш, ніж 25 років експлуатації.

Недоліки у виробів, зрозуміло, теж є в наявності і здебільшого пов'язані з характеристиками металу.