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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Рішення для фасадів - лінеарні панелі
Ще кілька десятків років тому про масове оздобленні фасадів не було й мови: для чого прикрашати стіни будинків, якщо в них і так можна жити? Прагнення до кращого життя розцінювалося як непотрібне надмірність! Всі будинки були типовими.
Однак часи змінилися, і сьогодні не можна не помітити, як стають гарнішими наші міста: з'являються нові будівлі оригінальної архітектури та різноманітним оздобленням сучасними матеріалами. Застосування в оздобленні фасадів різних облицювальних матеріалів дозволяють зробити кожен будинок неповторним, індивідуальним.
Лінеарні панелі виробництва компанії «СТАЛЬПАНЕЛЬ» http://stalex.ua/products/metallosajding/metallosajding-stalpanel-tip-a.html - новаторське рішення на фасадному ринку, продукт більш сучасний і технологічний. Доступна вартість цього облицювального матеріалу і висока оперативність монтажних робіт - головні аргументи для використання такого металосайдингу. Лінеарні панелі «СТАЛЬПАНЕЛЬ» легкі, абсолютно не схильні до корозії і руйнівного впливу атмосферних опадів та температурних коливань, за рахунок якісного полімерного покриття. При відносно малих витратах власник будівлі отримує привабливий фасад, що відрізняється підвищеною надійністю і довговічністю.
Можливість вибору розмірів по довжині і ширині, дозволяють створити різні форми на фасаді будь-яких типів будівель, в тому числі і зі складними рельєфами. Металосайдинг «СТАЛЬПАНЕЛЬ», виготовлений з вогнетривкої сталі, що особливо актуально при облицюванні великих об'єктів: торговельних, офісних та адміністративних будівель, складських приміщень, промислових і спортивних комплексів, дитячих установ.
Підбір розміру встановлюється площею фасаду, як кажуть фахівців. Основне завдання обшивки - зменшити кількість стиків. Виходячи з цього, чим більше площа фасаду, тим більших розмірів лінеарні панелі пропонується застосовувати для обробки.
Матеріал як правило має різну конфігурацію:
Лінеарні панелі з'єднують воєдино якості металевого сайдингу і фасадної касети, будучи чимось усередненим між 2-ма видами оздоблення. В принципі, матеріалу характерні всі плюси і мінуси стали, але з гарним плюсом: своєрідна форма лінеарних панелей додає ще пару позитивних параметрів.
Недоліки у виробів, зрозуміло, теж є в наявності і здебільшого пов'язані з характеристиками металу.
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