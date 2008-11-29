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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Стоимости услуг таможенного брокера
Таможенно-Брокерская организация «EVEREST»
Компания Everest - это таможенный брокер в городе Харькове, харьковской области и на неоккупированной части Украины. Мы специализируемся на товарах абсолютно любой категории. Так же у нас достаточно специалистов, чтобы уделить внимание не только крупному перевозчику, но и клиентам с любой категорией и объемом груза.
Мы предоставляем огромный спектр таможенно-брокерских услуг, не только соблюдая все мелкие нюансы действующего законодательства, более подробно с нашей компанией и со всем спектром брокерских услуг можно на сайте найти фирмы Everest.
Небольшой перечень предоставляемых нами услуг:
Компания «EVEREST» - это надежный помощник и партнер в решении важных переговоров с большинством стран мира
Украинская законодательная система, в отношениях внешнеэкономической торговли, достаточно сложный и запутанный механизм, об который довольно часто «разбиваются» не только большое количество частных предпринимателей, но и юридические лица, не имеющие должного опыта, пытающиеся «растаможить» свой товар или груз самостоятельно. Перед ними буквально « из ниоткуда» формируются вопросы, касательно регистрации сопутствующих документов и справок, о которых ни юрист, ни бухгалтер их фирмы понятия не имел. Это достаточно частое явление в направлении внешнеэкономической деятельности. Мало того существует ряд недобросовестных чиновников, входя в доверие декларанта и осознанно затягивающих процесс таможенного оформления.
Обратившись за помощью к опытному таможенному брокеру - Вы избавляете себя от сомнительного ведения переговоров и ведения сделок с должностными лицами крупной или мелкой масти.
Профессионалы в сфере таможенно-брокерских услуг, не раз доказывали на таможне свою значимость, виртуозно обходя, казалось бы, неразрешимые вопросы, не допуская простоя товара, тем самым обеспечивая дальнейший оборот средств, вложенных в данный груз.
К вышеупомянутым обязанностям сотрудников нашей компании добавляются:
Номенклатура товара, регулярность поставок и количество кодов товара УКТВЭД – важнейшие из составляющих стоимости услуг брокера.
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