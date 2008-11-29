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Стоимости услуг таможенного брокера

Таможенно-Брокерская организация «EVEREST»

Компания Everest - это таможенный брокер в городе Харькове, харьковской области и на неоккупированной части Украины. Мы специализируемся на товарах абсолютно любой категории. Так же у нас достаточно специалистов, чтобы уделить внимание не только крупному перевозчику, но и клиентам с любой категорией и объемом груза.

Мы предоставляем огромный спектр таможенно-брокерских услуг, не только соблюдая все мелкие нюансы действующего законодательства, более подробно с нашей компанией и со всем спектром брокерских услуг можно на сайте найти фирмы Everest.

Небольшой перечень предоставляемых нами услуг:

  • Декларация товаров
  • Подготовка и проверка сопутствующей документации
  • Прямое предъявление органам таможни декларируемого груза к непосредственному досмотру.
  • Контроль по корректной уплате всех платежей на таможне
  • Корректность в оформлении документации
  • Аккредитация
  • Переговоры с обратной стороной
  • Сделка от начала и до конца
  • Консультация краткая
  • Объемная полная консультация в офисе.

Компания «EVEREST» - это надежный помощник и партнер в решении важных переговоров с большинством стран мира

Украинская законодательная система, в отношениях внешнеэкономической торговли, достаточно сложный и запутанный механизм, об который довольно часто «разбиваются» не только большое количество частных предпринимателей, но и юридические лица, не имеющие должного опыта, пытающиеся «растаможить» свой товар или груз самостоятельно. Перед ними буквально « из ниоткуда» формируются вопросы, касательно регистрации сопутствующих документов и справок, о которых ни юрист, ни бухгалтер их фирмы понятия не имел. Это достаточно частое явление в направлении внешнеэкономической деятельности. Мало того существует ряд недобросовестных чиновников, входя в доверие декларанта и осознанно затягивающих процесс таможенного оформления.

Обратившись за помощью к опытному таможенному брокеру - Вы избавляете себя от сомнительного ведения переговоров и ведения сделок с должностными лицами крупной или мелкой масти.

Профессионалы в сфере таможенно-брокерских услуг, не раз доказывали на таможне свою значимость, виртуозно обходя, казалось бы, неразрешимые вопросы, не допуская простоя товара, тем самым обеспечивая дальнейший оборот средств, вложенных в данный груз.

К вышеупомянутым обязанностям сотрудников нашей компании добавляются:

  • В кратчайший срок подготовить необходимую документацию на Импорт/Экспорт
  • Оказать помощь в получении необходимых сертификатов, лицензий, заключений и разрешений
  • По необходимости сопроводить груз из точки А в точку В
  • Взять под личный контроль любое оформление груза
  • Решать любые вопросы, оказывающие препятствие быстрой доставке

Номенклатура товара, регулярность поставок и количество кодов товара УКТВЭД – важнейшие из составляющих стоимости услуг брокера.

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