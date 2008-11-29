Обучение в режиме "онлайн": главные преимущества

Современная жизнь тесно связана с Интернетом. Сегодня в режиме «онлайн» можно работать, развлекаться, заниматься шоппингом и даже получать образование. Дистанционное обучение – отличный шанс исполнить мечту и получить желаемое образование, не выходя из дома. Но это далеко не единственное его преимущество.

Сочетайте учебу с работой

Очная форма обучения в университете практически полностью исключает возможность работать. Занятия обычно проводятся в первой половине дня, а свободное время начинается только после обеда. Учебные курсы, которые предусматривает онлайн обучение, не привязывают вас к конкретному месту. Поэтому вы сможете легко совмещать их с полноценной работой, одновременно получая знания и деньги.

Существенная экономия

Ваше учебное место – компьютер. Нет необходимости переезжать в другой город или страну, и кардинально менять свою жизнь. Таким образом, с помощью дистанционного обучения вы сможете сэкономить немалую сумму на:

переезде;

аренде жилья;

транспорте;

питании вне дома и т. д.

Сохраненные деньги в будущем можно вложить в развитие собственного бизнеса. Ваша карьера будет развиваться быстрее, чем у выпускников традиционных ВУЗов.

Большие возможности

Давно мечтали об учебе за границей? Ни для кого не секрет, что это удовольствие – не с дешевых. Оптимальный выход – образование в онлайн-режиме. Вы можете выбрать страну и ВУЗ, диплом которого хотите получить. А затем – учиться! Знания, полученные таким образом, совсем не отличаются от тех, которые можно получить, сидя в обычной аудитории. Ничто не будет отвлекать ваше внимание от учебного процесса, поэтому продуктивность даже повышается.

Организация собственного времени

Дистанционное обучение позволяет максимально комфортно организовать свое время. Проходите курсы тогда, когда вам будет удобно. Например, планировать учебу можно на утренние или вечерние часы, когда ваша работоспособность находится на наивысшем уровне. Качественное планирование способствует лучшему усвоению материала, его анализе и синтезе.

Без преград

Обучаться в режиме «онлайн» может абсолютно каждый, вне зависимости от профессии, возраста и социального статуса. Не стоит думать, будто получать высшее образование можно только в юном возрасте до 25 лет. Это возможно и в 40, и в 60! Главное – желание. Отбросьте комплексы и предрассудки, и начните самосовершенствоваться. Знания – ключ к успеху!