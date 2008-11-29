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Обираэмо навіс маркіза для тераси або веранди будинку?

Навіс з полотна, що представляє щось проміжне між міцним навісом і тентом називається маркізою. Основне призначення полягає в приховуванні частини території від яскравого сонячного світла і захист від атмосферних опадів. Конструкція легко встановлюється на фасад будинку без залучення фахівців, що сприяє зниженню вартості.

Головною перевагою маркізів вважається мобільність, яка полягає в моментальному транспортуванні в будь-яке місце. Також у такого навісу досить низька ціна. Для виготовлення навісу буде потрібно дерев'яний або алюмінієвий матеріал під каркас.

Виділяються наступні види тканин, використовуваних для установки маркіза:

  • Щільне полотно з акрилового матеріалу є копією тканини. Перевагою цього полотна є те, що воно поглинає відблиски сонця. Така тканина виглядає красиво. Вона продається у вигляді рулонів будь-яких забарвлень, ширина яких становить близько півтора метри. Головною властивістю акрилового полотна вважається збереження текстури незалежно від перепадів температур і впливу ультрафіолетових променів, також високі показники водонепроникності.
  • Тканина з поліестеру. Полотно відноситься до синтетичного водонепроникного матеріалу, який проходить обробку спеціальним просоченням. Такі маркізи здатні встояти під палючими променями сонця і зберегти відмінний вид протягом довгого часу експлуатації.
  • ПВХ-тканина є найпоширенішим варіантом через високу стійкості до перепадів температур.

Види конструкцій для маркізи

У веранді маркіза споруджується в залежності від типу каркаса. Виділяють наступні види конструкції:

  • Маркізи горизонтального положення. Розташування навісу закріплюється паралельно поверхні землі. Конструкція також має назву висувні маркізи під тераси. Їх висунення можливо за рахунок каркаса, який має 2 плеча, закріплених шарніром.
  • Маркізи вертикального положення. Їх зазвичай порівнюють зі шторами рулонного виду. Розташування маркізи закріплюється уздовж вікна для того, щоб закрити його від сонця. Рух тканини здійснюється за рахунок направляючих.
  • Маркізолетті. Вона може закривати віконний отвір зверху і регулювати потік світла знизу. Тільки зазвичай застосування такого навісу для веранд не дуже поширено через її незручне закріплення. В основному маркізолетті застосовують в якості захисту великих вікон в будинках.

Переваги навісу маркіза для терас і веранд

Даний тент має багато позитивних характеристик. Такі маркізи є легкою спорудою. У нього зручна і довговічна експлуатація. Ціна на таке полотно зазвичай досить прийнятна. При цьому повного блокування сонячного світла у маркізи немає, в порівнянні з іншими полотнами.

Застосування маркізи в заміських будинках

Ті, хто бажає використовувати в своєму заміському будинку полотно вертикального положення, можуть застосувати кілька варіантів його установки. Можна закріпити полотно на стіні і на двох опорних колонах, що дозволить змотати тент в рулон для проникнення сонячного світла в будинок. Закріплення маркіза тільки на стіну відбувається за рахунок з'єднання з металевою рамою. Маркізи при цьому будуть висуватися за допомогою спеціальних підшипників. Потрібно жорстко прикріплювати конструкцію для витримування ваги каркаса і тканини.

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