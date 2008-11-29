Обираэмо навіс маркіза для тераси або веранди будинку?

Навіс з полотна, що представляє щось проміжне між міцним навісом і тентом називається маркізою. Основне призначення полягає в приховуванні частини території від яскравого сонячного світла і захист від атмосферних опадів. Конструкція легко встановлюється на фасад будинку без залучення фахівців, що сприяє зниженню вартості.

Головною перевагою маркізів вважається мобільність, яка полягає в моментальному транспортуванні в будь-яке місце. Також у такого навісу досить низька ціна. Для виготовлення навісу буде потрібно дерев'яний або алюмінієвий матеріал під каркас.

Виділяються наступні види тканин, використовуваних для установки маркіза:

Щільне полотно з акрилового матеріалу є копією тканини. Перевагою цього полотна є те, що воно поглинає відблиски сонця. Така тканина виглядає красиво. Вона продається у вигляді рулонів будь-яких забарвлень, ширина яких становить близько півтора метри. Головною властивістю акрилового полотна вважається збереження текстури незалежно від перепадів температур і впливу ультрафіолетових променів, також високі показники водонепроникності.

Тканина з поліестеру. Полотно відноситься до синтетичного водонепроникного матеріалу, який проходить обробку спеціальним просоченням. Такі маркізи здатні встояти під палючими променями сонця і зберегти відмінний вид протягом довгого часу експлуатації.

ПВХ-тканина є найпоширенішим варіантом через високу стійкості до перепадів температур.

Види конструкцій для маркізи

У веранді маркіза споруджується в залежності від типу каркаса. Виділяють наступні види конструкції:

Маркізи горизонтального положення. Розташування навісу закріплюється паралельно поверхні землі. Конструкція також має назву висувні маркізи під тераси. Їх висунення можливо за рахунок каркаса, який має 2 плеча, закріплених шарніром.

Маркізи вертикального положення. Їх зазвичай порівнюють зі шторами рулонного виду. Розташування маркізи закріплюється уздовж вікна для того, щоб закрити його від сонця. Рух тканини здійснюється за рахунок направляючих.

Маркізолетті. Вона може закривати віконний отвір зверху і регулювати потік світла знизу. Тільки зазвичай застосування такого навісу для веранд не дуже поширено через її незручне закріплення. В основному маркізолетті застосовують в якості захисту великих вікон в будинках.

Переваги навісу маркіза для терас і веранд

Даний тент має багато позитивних характеристик. Такі маркізи є легкою спорудою. У нього зручна і довговічна експлуатація. Ціна на таке полотно зазвичай досить прийнятна. При цьому повного блокування сонячного світла у маркізи немає, в порівнянні з іншими полотнами.

Застосування маркізи в заміських будинках

Ті, хто бажає використовувати в своєму заміському будинку полотно вертикального положення, можуть застосувати кілька варіантів його установки. Можна закріпити полотно на стіні і на двох опорних колонах, що дозволить змотати тент в рулон для проникнення сонячного світла в будинок. Закріплення маркіза тільки на стіну відбувається за рахунок з'єднання з металевою рамою. Маркізи при цьому будуть висуватися за допомогою спеціальних підшипників. Потрібно жорстко прикріплювати конструкцію для витримування ваги каркаса і тканини.