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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Обираэмо навіс маркіза для тераси або веранди будинку?
Навіс з полотна, що представляє щось проміжне між міцним навісом і тентом називається маркізою. Основне призначення полягає в приховуванні частини території від яскравого сонячного світла і захист від атмосферних опадів. Конструкція легко встановлюється на фасад будинку без залучення фахівців, що сприяє зниженню вартості.
Головною перевагою маркізів вважається мобільність, яка полягає в моментальному транспортуванні в будь-яке місце. Також у такого навісу досить низька ціна. Для виготовлення навісу буде потрібно дерев'яний або алюмінієвий матеріал під каркас.
Виділяються наступні види тканин, використовуваних для установки маркіза:
Види конструкцій для маркізи
У веранді маркіза споруджується в залежності від типу каркаса. Виділяють наступні види конструкції:
Переваги навісу маркіза для терас і веранд
Даний тент має багато позитивних характеристик. Такі маркізи є легкою спорудою. У нього зручна і довговічна експлуатація. Ціна на таке полотно зазвичай досить прийнятна. При цьому повного блокування сонячного світла у маркізи немає, в порівнянні з іншими полотнами.
Застосування маркізи в заміських будинках
Ті, хто бажає використовувати в своєму заміському будинку полотно вертикального положення, можуть застосувати кілька варіантів його установки. Можна закріпити полотно на стіні і на двох опорних колонах, що дозволить змотати тент в рулон для проникнення сонячного світла в будинок. Закріплення маркіза тільки на стіну відбувається за рахунок з'єднання з металевою рамою. Маркізи при цьому будуть висуватися за допомогою спеціальних підшипників. Потрібно жорстко прикріплювати конструкцію для витримування ваги каркаса і тканини.
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