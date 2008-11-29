Як відредагувати текст самому

Літературна творчість - прекрасний спосіб самовираження. Але неважливо, що ви написали - тритомний роман або невелике есе - перед вами обов'язково постане проблема редактури тексту своїми руками. Це справа трудомістка, часто нудна, і ї мало хто любить. Але редагувати текст самому потрібно і важливо.

Редактура - обов'язкова частина літературної праці і складається вона в приведенні свого тексту в порядок: виправленні логіки, стилістики та мовного оформлення. Нерідко її плутають з коректурою, але це зовсім різні види діяльності. Коректура не має відношення, до стилю або смисловому змісту тексту, коректор виправляє тільки орфографічні та пунктуаційні помилки, а редактор якраз цим і не займається.

Редактура тексту своїми руками вирішує три важливих завдання:

Привести текст відповідно до вимог жанру і цілями автора. На жаль, якщо текст великий і писався довго, автор нерідко забуває про своє початкових цілях, що відбивається на якості тексту.

Зробити текст максимально логічним і несуперечливим з точки зору здорового глузду і авторського задуму.

Виправити різноманітні стилістичні та лексичні помилки, прибрати повтори, змінити некоректно складені пропозиції і т.д.

Редактура, як і будь-який вид діяльності, вимагає спеціальних знань і навичок. Однак зробити редактуру тексту самому важливо не тільки для підвищення його якості, а й для розвитку своїх літературних навичок.

Художня редактура: види і етапи

Приступаючи до редактури художнього твору, важливо пам'ятати, що в такому тексті важливий не тільки зміст і логіка, а й сюжет, образи героїв і загальна атмосфера. Тому художня редактура включає в себе кілька етапів.

Редактура думки і логіки - це перше прочитання тексту після його написання. Вона виражається в перевірці тексту на логічність подій і вчинків героїв. Навіть якщо ви пишете фентезі, де багато магії, логіку ніхто не відміняв, і принцеса, наприклад, повинна вести себе як принцеса.

Одночасно проводиться редактура змісту. Вона передбачає аналіз дій, вчинків героїв, основних подій і розвитку сюжету. Тут слід звернути увагу на наявність необхідних в комбінації елементів: зав'язки, кульмінації, розв'язки. А також перевірити, чи всі події та персонажі необхідні для розкриття сюжету і характерів головних героїв, чи немає смислових повторів. Не бійтеся видаляти зайве і непотрібне, це тільки покращить текст.

Редактура стилю. Редактура стилю полягає у виправленні стилістичних і мовних помилок, усунення повторів, непогодження часів, відмінкові закінчення і т.д.

Останній вид редактури найскладніший і його краще робити окремо від перших двох, щоб увагу не розсіюється.

У своєму творі складно помітити помилки, особливо, стилістичні, очей звикає до тексту і не помічає огріхів. Але щоб полегшити завдання, можна скористатися порадами видаються письменників.

Не приступайте до редактури художнього тексту відразу після його завершення, дайте йому відлежатися і не день-два, а як мінімум тиждень.

Проходьте текст двічі - спочатку перевіряйте логіку, а потім стилістику.

Читайте вголос, так краще помітні стилістичні недоліки і кострубатості.

Якщо є можливість, роздрукуйте твір і правте ручкою або олівцем. У надрукованому вигляді текст сприймається краще.

Постарайтеся знайти бета-рідера - людини, який буде читати ваші тексти і вказувати на неточності, недоліки і стилістичні помилки.

Але, головне, пам'ятайте, що це ваш текст, і, в першу чергу, він демонструє саме ваш стиль, ваше бачення подій і вашу фантазію.

Така робота над текстом вимагає не тільки терпіння, певних навичок, а й маси часу. Тому багатьох початківців авторів цікавить, чи можна знайти професійного редактора, і скільки коштує работа редактором тексту. Завдяки інтернет-ресурсів знайти зараз можна будь-якого фахівця і послуги редактора і коректора, в тому числі. Вартість редактури залежить від жанру тексту (науковий дорожче, ніж художній), обсягу (чим більший об'єм, тим дешевше) і, звичайно, від якості. Але розкид цін, які запитують редактори за свої послуги, дуже великий.