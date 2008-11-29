Як недорого зробити передпродажну підготовку автомобіля

Кожному коли-небудь приходило в голову продати свого залізного коня. Але як продати його дорожче, якщо виглядає він не дуже презентабельно і як з найменшими втратами повернути свої кровно зароблені гроші? Є кілька способів і всі вони описані нижче. Після того як виконаєте всі, зі спокійною душею можете продавати автомобіль. Його нинішній стан дасть вам виграти в продажу автомобіля чималу суму.

Виділіть найголовніші недоліки і запишіть їх у блокнот, щоб нічого не забути в процесі їх усунення.

Купівля автомобіля починається з огляду найдорожчої частини – кузова. Тому ретельно вимийте автомобіль, використовуючи шампунь або інший миючий засіб. Необхідно витерти кузов і критично оглянути його. Якщо невеликі подряпини і потертості, які є на будь-якому автомобілі, не сильно виділяються, то можна обійтися без полірування кузова, нанести лише рідке скло.

Рідке скло продається в спеціальних автомагазинах і коштує разу в 4 дешевше, ніж за цю послугу запросять на автомийці і в 2 рази дешевше полірування. Нічого складного в нанесенні на кузов рідкого скла немає. У комплекті є докладна інструкція, так що з роботою впорається навіть безнадійно далека людина. Після цієї процедури ваш автомобіль буде сяяти. Стан нового кузова триватиме близько року за умови безконтактної мийки.

Важливо! Якщо ви вирішили сильно заощадити і не полірувати сильно помітну подряпину, то від нанесення рідкого скла вона не пропаде. Тоді можна зробити наступне: необхідно купити спеціальний безбарвний олівець для замазки подряпин, а після його засихання нанести зверху рідке скло. Результат не залишить вас байдужим.

Кузов ми обробили. Тепер настала черга салону.

Салон для початку потрібно пропилососити і зробити хімчистку автомобіля - сидінь, стелі, пластика панелей. Самостійно хімчистка сидінь і стелі робиться наступним чином: в відро теплої води (5-7л) насипаєте стакан прального порошку, ретельно розмішують до появи піни і за допомогою губки замилюєте в сидіння цей склад.

Після того як сидіння повністю мокре і досить насичене миючим засобом витираєте його мокрою ганчіркою. Витерли, вичавили від мильного складу, сполоснув чистою водою і знову витираєте. Коли майже весь мильний шар вийде, залишаєте сидіння сушитися. Стеля і пластик чистяться таким же чином, але тільки без рідини. Ви замилюєте в них тільки піну. Після того як салон висохне, можете повісити в салон дві ялинки освіжувача, щоб надати салону смачний запах.

Миття двигуна краще довірити професіоналам на автомийного комплексі. Але це тільки в разі якщо у вас є патьоки технічних рідин. Якщо двигун просто запорошений мити його не варто. Просто запорошений двигун показує, що з ним все в порядку. Але якщо ви вже помили двигун, можете для кращого ефекту струсити над ним запорошений мішок.

Як анти порада - для створення ефекту новенької машини ніколи не скручуйте пробіг. Це підло, згадайте, що ви теж будете скоро купувати автомобіль і якщо у нього скрутять пробіг, вам це сподобається? Краще бути чесним, інакше весь той негатив, з яким буде вас згадувати обманутий покупець повернеться до вас у вигляді різних втрат і неприємностей, і навіть у вигляді важких хвороб.

Декілька порад, як швидше продати авто:

Зробіть якісні фото вашого автомобіля, як зовні, так і салону.

Додайте оголошення з фотографіями в Інтернеті на дошках оголошення та місцевих авто-дошках і т.п.

При особистій зустрічі пропонуйте «смачні» бонуси. Наприклад, скажіть покупцеві, що якщо він погодиться з вашою ціною, то ви безкоштовно віддасте йому комплект зимових/літніх коліс на додачу (нехай навіть якщо ви і так збиралися їх віддати). Або в тому ж дусі запропонуйте безкоштовно на додачу відео-реєстратор, монітор для задньої камери, зимову накидку на двигун, навігатор і т.п. Такі прості прийоми дозволять продати авто практично за вашу ціну.

Отже, ось кілька способів для додання автомобілю товарного вигляду. Все просто і дешево. Якщо ви дотримаєтесь цих рекомендацій, то цілком можете збільшити ціну на автомобіль на 10-15% від ринкової вартості. Чистий і доглянутий автомобіль можна продати набагато дорожче і швидше.