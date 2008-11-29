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Чем можно заменить миксер: советы смекалистых домохозяек и профессиональных экспертов
Нас так избаловал технический прогресс, что без кухонных приборов мы уже не знаем, что делать. Миксер сломался – катастрофа: сливки не взобьешь, майонез не приготовишь. Не отчаивайтесь: эксперты ALM-zapchasti предложили варианты решения проблемы.
Сложно сегодня найти дом, в котором обходятся без кухонного миксера. Нас так избаловал технический прогресс, что без кухонных приборов мы уже не знаем, что делать. Миксер сломался – катастрофа: сливки не взобьешь, майонез не приготовишь. Этот компактный прибор создан специально, чтобы облегчить жизнь домохозяек. Поэтому поломка девайса способна надолго испортить настроение.
Классический пример: достали миску, выложили туда продукты, а прибор не включается или венчик сломался. Рассчитывали приготовить блины к ужину, семья ждет, а тут незадача. Грустно, конечно, но поправимо.
Взбиваем сами: лайфхаки с форума
Приготовить блюдо без миксера – не проблема для опытных домохозяек.
Консультанты ALM-zapchasti нашли на кулинарных форумах такие советы:
Что рекомендуют сервисные мастера
Профессиональные эксперты «экстрим» не предлагают. Мужчины рекомендуют воспользоваться другой кухонной техникой:
Если подходящих электроприборов нет, то остается поскорее отремонтировать неисправный миксер.
Как вернуть взбиватель к жизни
Типичные неисправности миксера, устраняются заменой сломанной детали:
Зачем изощряться и тратить силы на работу, с которой техника справится в два счета? Почините миксер и насаждайтесь жизнью, как прежде!
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