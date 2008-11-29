Чем можно заменить миксер: советы смекалистых домохозяек и профессиональных экспертов

Нас так избаловал технический прогресс, что без кухонных приборов мы уже не знаем, что делать. Миксер сломался – катастрофа: сливки не взобьешь, майонез не приготовишь. Не отчаивайтесь: эксперты ALM-zapchasti предложили варианты решения проблемы.

Сложно сегодня найти дом, в котором обходятся без кухонного миксера. Нас так избаловал технический прогресс, что без кухонных приборов мы уже не знаем, что делать. Миксер сломался – катастрофа: сливки не взобьешь, майонез не приготовишь. Этот компактный прибор создан специально, чтобы облегчить жизнь домохозяек. Поэтому поломка девайса способна надолго испортить настроение.

Классический пример: достали миску, выложили туда продукты, а прибор не включается или венчик сломался. Рассчитывали приготовить блины к ужину, семья ждет, а тут незадача. Грустно, конечно, но поправимо.

Взбиваем сами: лайфхаки с форума

Приготовить блюдо без миксера – не проблема для опытных домохозяек.

Консультанты ALM-zapchasti нашли на кулинарных форумах такие советы:

взбивать венчиком вручную. До стандартной скорости миксера – 1,5-2 тысяч оборотов в минуту человеку далеко, так что придется потрудиться;

попросить миксер у соседки;

использовать банку. В емкость загрузить нужные ингредиенты, закрыть плотной крышкой и трясти 2-3 минуты. Даже сливки так взбивают, только рекомендуют чуть подсолить, тогда белки загустеют быстрее;

для приготовления простых блюд, например, омлета, подойдет вилка;

лайфхак от хозяек, которые «коня на скаку остановят»: вставить венчики для миксера в дрель и взбивать продукты.

Что рекомендуют сервисные мастера

Профессиональные эксперты «экстрим» не предлагают. Мужчины рекомендуют воспользоваться другой кухонной техникой:

блендер: в комплекте с этим прибором идут венчики или специальные крюки;

комбайн: мультифункциональный девайс умеет взбивать тесто, сливки, муссы.

Если подходящих электроприборов нет, то остается поскорее отремонтировать неисправный миксер.

Как вернуть взбиватель к жизни

Типичные неисправности миксера, устраняются заменой сломанной детали:

сломались или деформировались венчики. Найти и заменить запчасть под силу каждой хозяйке. На сайте alm-zapchasti.com/cat/kuhonnaya-tehnika/nasadki-dlya-miksera представлены насадки для взбивания на приборы BOSH, BRAUN, Zelmer, Philips;

перегорел электромотор;

подшипники требуют замены;

не работает кнопка переключения скоростей;

кабель питания поврежден;

износились щетки в двигателе;

Зачем изощряться и тратить силы на работу, с которой техника справится в два счета? Почините миксер и насаждайтесь жизнью, как прежде!