Производители лицензионного игрового софта

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Производители программного обеспечения (софта) прилагают внушительные усилия для того чтобы в ассортименте казино появился новый, интересный игровой автомат. При написании программы очень часто определяется тематика игры, например, по мотивам сказок, фильма или события. Визуальное оформление играет важную роль, очень приятно играть в красивый, цветной, проработанный до мелочей слот. При производстве так же учитывается процент отдачи, возможности выиграть бесплатные вращения или бонусную игру. Как работает игровой автомат в интернет казино не знает никто, все данные разработчик хранит в строгом секрете и никогда не расскажет, как можно обыграть казино.

Софт игрового автомата должен быть лицензионным. Играть в сомнительном казино, где за вашу игру отвечает грамотно написанный скрипт не стоит, выиграть там вряд ли получится. Среди всевозможных производителей есть ряд проверенных и достойных поставщиков. Все программные продукты у профильных компаний проходят многократные тестирования, проверяется общая работоспособность, соответствие процента возврата выигрыша. Примеры некоторых производителей приводятся ниже:

Компания NetEnt (Net Entertainment), Швеция ( https://www.netent.com) . – Лидирующий производитель программного обеспечения класса премиум. Передовые технологии и разработки позволяют выпустить игры с графикой высочайшего уровня, включая современный 3D интерфейс. Компания гарантирует возможный выигрыш (возврат) денежных средств в размере 95-98%, существую системы накопительного джек-пота и случайных бонусов. Известен случай выигрыша более 100 тыс. доларов на бонусной игре в автомате «Jack and the beanstalk»

(Net Entertainment), Швеция ( . – Лидирующий производитель программного обеспечения класса премиум. Передовые технологии и разработки позволяют выпустить игры с графикой высочайшего уровня, включая современный 3D интерфейс. Компания гарантирует возможный выигрыш (возврат) денежных средств в размере 95-98%, существую системы накопительного джек-пота и случайных бонусов. Известен случай выигрыша более 100 тыс. доларов на бонусной игре в автомате «Jack and the beanstalk» Microgaming (https://www.microgaming.co.uk)– Не менее успешная компания по производству игровых машин. Софт именно этого производителя принёс легендарные выплаты по джек-поту в размере 1,5-6,5 миллионов долларов США. Компания Microgaming ведёт разработку программ с 1994 года, на данный момент предоставляет красочные 3D слоты с прекрасным оформлением. Каждый продукт прорабатывается сверх качественно, яркий пример реализации 3D графики в игровых автоматах приводит популярный слот Sterling Silver.

(https://www.microgaming.co.uk)– Не менее успешная компания по производству игровых машин. Софт именно этого производителя принёс легендарные выплаты по джек-поту в размере 1,5-6,5 миллионов долларов США. Компания Microgaming ведёт разработку программ с 1994 года, на данный момент предоставляет красочные 3D слоты с прекрасным оформлением. Каждый продукт прорабатывается сверх качественно, яркий пример реализации 3D графики в игровых автоматах приводит популярный слот Sterling Silver. Слоты «Quickspin» Швеция (http://quickspin.com). Компанию можно считать молодой, но весьма привлекательной. С 2011 года разработчик выпускает всё больше новых и качественных видов софта. Из более чем 20 продуктов, можно выделить популярный хит, игру «Big Bad Wolf». Это красивейший игровой автомат, выполненный с использованием 3D графики и имеет захватывающий сюжет. Игровые продукты данного разработчика стремительно и быстро завоевали доверие пользователей, компания безусловно входит в тройку лидеров.

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