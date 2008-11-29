Чем заняться в Турции активным туристам?

Есть два типа туристов, которые отправляются на отдых в Турцию: первый – это те, кто предпочитает валяться на пляже, наслаждаются системой «Все включено» и никуда больше не выходят, кроме покупки сувениров. А вот другой тип туристов – это те, кто вообще не приемлет отдыха на пляже и старается посетить максимум туров за время своего отпуска. Вот как раз для второго типа туристов мы расскажем куда можно отправится и что посмотреть во время отдыха в Турции, чтобы получить максимум удовольствия от своего путешествия.

Гора Тахталы

Для отдыха в Турции молодежь чаще всего выбирает курорт Кемер, где невероятной красоты природа: чистые пляжи, обрамленные горами и сосновым лесом. Посмотреть на этот удивительный пейзаж можно поднявшись на гору Тахталы по самой длинной канатной дороге в Европе и второй в мире. На вершине горы можно посетить кафе и полюбоваться пейзажами, а самые смелые могут заняться параглайдингом – парить над землей с вершины горы. Перед вами открывается восхитительный вид на море и сам Кемер, как на ладони.

Рафтинг

Природа Турции очень красива и разнообразна и конечно, кроме моря и горы, здесь есть озера, леса и речки. Именно на горных речках можно заняться таким популярным и очень веселым видом спорта как рафтинг.

Этот вид спорта предполагает спуск по горной реке в специальных лодках. Турция предлагает такие спуски любой сложности от рафтинга для детей до экстремалов, которые не первый раз отваживаются на спуск по горным рекам.

Джип-сафари

Еще одна экскурсия, которую просто обожают активные туристы. Отправляясь на сафари, вы проедете не только по зеленым равнинам, фруктовым садам и цветущим полям, но и поднимитесь в горы, увидите водопады, искупаетесь в лесных чистых озерах и устроите привал на природе. А также у вас будет уникальная возможность управлять настоящим джипом.

Рыбалка на море

Любите рыбалку? Отправляйтесь на рыбалку не на какое-то озеро и не ловите рыбу с пирса, а отправляйтесь в открытое море на удобном катере или яхте. Капитан и персонал судна не только расскажут все особенности рыбалки в Турции, но и покажут вам самые рыбные места. Если рыбалка не удастся, вы искупаетесь в чистых водах Средиземного или Эгейского моря и отведаете вкуснейший обед, который приготовят для вас профессионалы, а если рыбалка удастся, вы сможете сразу же приготовить свой улов прямо на судне.

Прогулка на лошадях

Для тех, то хочет больше общения с природой, советуем отправиться на прогулку на лошадях. Тихие, дружелюбные животные станут вашими друзьями и спутниками на целый день. Вы можете отправиться на прогулку у самой кромки моря, а можете прогуляться по красивому лесу или национальному парку наслаждаясь видами.

Ищете туры в Турцию из Одессы по выгодным ценам? Советуем www.xo.ua/turkey - удобный сайт туристического агентства Хороший Отдых, где вы найдете самые лучшие отели, самые выгодные цены и горящие туры в Турцию. Удобный поиск, профессиональные менеджеры и безупречная репутация – все это Хороший Отдых.