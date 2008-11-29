Вибір приміщення для салону краси

Салони краси відносяться до категорії досить прибуткових бізнесів. У великих містах відкрито безліч закладів,. Якщо ви вирішили відкрити свій власний салон краси, з особливою відповідальністю підійдіть до вибору місця розташування та приміщення майбутнього закладу.

Райони і приміщення, які вам сподобалися, обійдіть, вивчіть. Дуже важливо, щоб там були магазини, супермаркети, банківські установи, кафе, банкомати, інші заклади сфери послуг. Тоді люди, які будуть відвідувати ці заклади стануть клієнтами вашого салону, в іншому випадку, тільки жителі будинків, що розташовані поруч будуть заходити до вас.

Вибираючи місце розташування салону краси, пам'ятайте, щоб до нього можна було зручно добиратися, навіть людям без автомобіля. Краще всього, якщо поруч буде зупинка громадського транспорту, автостоянка, але і місце не повинно бути дуже гучним.

Тепер настав час вибору приміщення. Існують загальні вимоги для перукарень різних типів, згідно з яким 2 майстра-перукаря, косметолог, майстер манікюру-педикюру повинні працювати в приміщенні, площею від 60 кв. м. Крім того, закон забороняє розміщення салонів краси в приміщеннях школи або прибудовах до них, у приміщеннях дитячих садків, санаторіїв, лікарень, театрів, клубів. Допускається відкривати салони на перших поверхах житлових будинків, в цоколі, при цьому висота стелі повинна бути не менше 3,3 м.

Можна придбати приміщення, яке вже має обладнання для салонів краси, а можна самому з нуля його облаштувати вибравши необхідне обладнання, як тут www.uspeh-salona.ru, для роботи майстрів. У другому випадку необхідно уважно перевірити водопостачання, каналізацію, обігрів, стан електропроводки в приміщенні, можна запросити фахівця.

Якщо вас зацікавила вже обладнане приміщення, то обов'язково подивіться справність всієї електротехніки, іншого обладнання, запитайте поради майстрів, поспілкуйтеся з господарями закладу на тему того, які проблеми зустрічалися в їх практиці.

Звичайно в приміщенні потрібно зробити ремонт. Рівень і якість його залежить від ваших фінансових можливостей. Важливо пам'ятати, що для стін шпалери не підійдуть, адже стіни і підлогу потрібно буде обробити водними розчинами. Оригінальна назва, стиль, вдала кольорова гама, акценти в інтер'єрі чудово завершать облаштування приміщення вашого салону краси.