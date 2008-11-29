Україна опустилася на одну позицію в рейтингу найбільш конкурентоспроможних економік

Міжнародний інститут управлінського розвитку (IMD) опублікував рейтинг найбільш конкурентоспроможних економік за 2017 рік. Дослідження опубліковане на сайті інституту.

Україна зайняла в рейтингу 60 місце, опустившись на одну позицію. З 2016 Україна займала 59 сходинку. У цьому році на 59 позиції опинилася Хорватія, а на 61 - Бразилія.

На першому місці рейтингу опинився спеціальний адміністративний район Китаю Гонконг. На другому місці опинилася Швейцарія, а замикає трійку лідерів Сінгапур. Далі йдуть США, Нідерланди, Ірландія, Данія, Люксембург, Швеція. Замикають першу десятку Арабські емірати. Росія зайняла в рейтингу 46 місце.

Кожна держава в дослідженні оцінюється на основі аналізу 333 критеріїв за чотирма основними показниками ключових аспектів економічного життя країни: Стан економіки. Ефективність уряду. Стан ділового середовища. Стан інфраструктури.

Рейтинг розрахований за методикою європейського Інституту менеджменту (Institute of Management Development, IMD), який базується в Лозанні (Швейцарія).