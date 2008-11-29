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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Тканинні вертикальні жалюзі на вікна та їх основні переваги
Недорогі вертикальні жалюзі з тканини - це ідеальне рішення для оформлення інтер'єру, яке змогло підкорити багатьох споживачів своїм привабливим зовнішнім виглядом, міцністю, можливістю тривалого використання і вигідною вартістю. На даний момент підібрати вертикальні тканинні жалюзі можна на сайті фірми, де надається дійсно великий і різноманітний асортимент з багатьма особливостями в плані конструкції і свого зовнішнього вигляду.
Основна особливість тканинних жалюзі полягає в тому, що вони розташовуються тільки вертикально. Таке розташування жалюзі відбувається через те, що матеріал, з якого виробляється продукт дуже гнучкий, і він не може створювати горизонтальних паралельних ліній. Завдяки цим жалюзі ви зможете візуально збільшити висоту приміщення. А якщо ви виберете світлі відтінки для ламелей, то це дозволить візуально зробити віконний проріз більше, а вашу кімнату набагато просторіше. Такі методи вибору можна застосувати і для офісних приміщень. Вартість тканинних жалюзі залежить від того, який матеріал буде застосовуватися при їх виробництві. Найбільш популярні бавовна, льон, поліетер та ін.
Для того щоб тканина не скупчуються своєю поверхнею пил, вона покривається спеціальними антистатичними засобами, які і дозволяють створити екологічно чисте і комфортний простір. До того ж тканини додатково покриваються захисними засобами для підвищення міцності і стійкості по відношенню до зносу матеріалу.
Велика кількість кольорів ламель дозволить підібрати жалюзі саме під свій смак і дизайн кімнати, а так само, завдяки цьому, ви можете внести яскраву нотку в своє життя. Так само є великий вибір тканини, а так само вузькі (89 мм) і широкі (127 мм) ламелі.
Щоб продовжити термін використання вертикальних тканинних жалюзі, важливо правильно за ними доглядати, оскільки, не дивлячись на те, що правила обслуговування прості, неправильне використання може стати причиною порушення загального якості матеріалу.
А ось що стосується переваг тканинних жалюзі, то вони полягають в наступному:
Пропонуємо вам зробити покупку і особисто переконатися в тому, що лаконічність і строгість ліній, які виходять від вертикальних тканинних жалюзі, це самої краще рішення для будь-якого офісу або будинку.
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