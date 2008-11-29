Тканинні вертикальні жалюзі на вікна та їх основні переваги

Недорогі вертикальні жалюзі з тканини - це ідеальне рішення для оформлення інтер'єру, яке змогло підкорити багатьох споживачів своїм привабливим зовнішнім виглядом, міцністю, можливістю тривалого використання і вигідною вартістю. На даний момент підібрати вертикальні тканинні жалюзі можна на сайті фірми, де надається дійсно великий і різноманітний асортимент з багатьма особливостями в плані конструкції і свого зовнішнього вигляду.

Основна особливість тканинних жалюзі полягає в тому, що вони розташовуються тільки вертикально. Таке розташування жалюзі відбувається через те, що матеріал, з якого виробляється продукт дуже гнучкий, і він не може створювати горизонтальних паралельних ліній. Завдяки цим жалюзі ви зможете візуально збільшити висоту приміщення. А якщо ви виберете світлі відтінки для ламелей, то це дозволить візуально зробити віконний проріз більше, а вашу кімнату набагато просторіше. Такі методи вибору можна застосувати і для офісних приміщень. Вартість тканинних жалюзі залежить від того, який матеріал буде застосовуватися при їх виробництві. Найбільш популярні бавовна, льон, поліетер та ін.

Для того щоб тканина не скупчуються своєю поверхнею пил, вона покривається спеціальними антистатичними засобами, які і дозволяють створити екологічно чисте і комфортний простір. До того ж тканини додатково покриваються захисними засобами для підвищення міцності і стійкості по відношенню до зносу матеріалу.

Велика кількість кольорів ламель дозволить підібрати жалюзі саме під свій смак і дизайн кімнати, а так само, завдяки цьому, ви можете внести яскраву нотку в своє життя. Так само є великий вибір тканини, а так само вузькі (89 мм) і широкі (127 мм) ламелі.

Щоб продовжити термін використання вертикальних тканинних жалюзі, важливо правильно за ними доглядати, оскільки, не дивлячись на те, що правила обслуговування прості, неправильне використання може стати причиною порушення загального якості матеріалу.

А ось що стосується переваг тканинних жалюзі, то вони полягають в наступному:

Надається досить великий термін використання без втрати зовнішніх і конструкційних особливостей матеріалу. Забезпечується це за рахунок додаткової обробки тканин від пошкоджень і потертостей в процесі застосування.

Надається різноманітність кольорів, форм, декоративних елементів і рівня прозорості матеріалу для можливості створення привабливого і солідного інтер'єру.

Зручна, проста і практична конструкція надає можливість застосовувати жалюзі в відповідності зі своїми вимогами, забезпечуючи при цьому багато зручності і практичність.

Короткі терміни виготовлення надають можливість швидко отримати бажані варіанти жалюзі для оформлення інтер'єру.

Тканина є більш ходовим матеріалом, ніж інші матеріали. За допомогою тканини можна створити абсолютно будь-який настрій в будь-якому приміщенні.

Використання поліестеру наділяє жалюзі надійністю, дозволяє їх легко почистити, а так само за рахунок його первісний колір не вигорає на світлі. І цей матеріал найчастіше використовується при виготовленні вертикальних тканинних жалюзі.

Широкий асортимент фактур і колірних рішень дає можливість покупцеві вибрати тканину жалюзі під свій смак і під дизайн приміщення, де буду розміщуватися жалюзі.

Склотканина це відмінне рішення для жалюзі, які будуть розташовуватися в приміщеннях, в яких може стати причиною пожежі.

Ну і, звичайно, не можна не відзначити надання вигідною і доступною вартості.

Пропонуємо вам зробити покупку і особисто переконатися в тому, що лаконічність і строгість ліній, які виходять від вертикальних тканинних жалюзі, це самої краще рішення для будь-якого офісу або будинку.