Луценко назвав найбільш корумповані сфери в Україні

Генеральний прокурор України Юрій Луценко наголосив на важливості подолання корупції у вугільній галузі і на Митній службі, а також приватизації державних підприємств.

Про це він заявив під час свого звіту у Верховій Раді в середу, 24 травня.

Генпрокурор зазначив, що для ГПУ стане значно менше роботи, якщо ВР буде робити більше для подолання корупції в Україні.

"Нам залишилося три теми. Найперша - це тема вугілля. Ви повинні прийняти закон про ренту на вугілля та інші корисні копалини в Україні, так само, як це зроблено для газу. Зробите це, і ми перевернемо ще й цю сторінку мафіозних загроз" , - пояснив Луценко.

"Також нам потрібно навести порядок на митниці. Треба ввести звірку даних розмитнення з нашими сусідами - країнами ЄС. І 80% злочинності впаде! Треба набрати політичної мужності Кабінету міністрів і зробити це", - сказав Луценко.

"Найбільша корупція, наскільки її оцінюю я і НАБУ, знаходиться в сфері призначення на менеджмент державних підприємств. Прийміть нарешті рішення про приватизацію "Центренерго", гідроенерго і всіх інших підприємств, про які вже весь інтернет забитий чутками", - закликав генпрокурор.