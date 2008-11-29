Газ на моноинжектор: нюансы

Моновпрыск – не самая передовая технология. Возможно ли газифицировать моноинжекторный автомобиль и какое ГБО здесь станет уместным, рассказывает представитель Gaz-Time.

Суть моновпрыска – более совершенный карбюратор, куда топливо поступает не через жиклер, а через единственную бензиновую форсунку. Разница с распределенным впрыском очевидна – там каждому цилиндру полагается отдельная форсунка. Подачей здесь заведует электронная система, поэтому впрыск получается стабильнее и точнее, но главное – экологичнее, чем в карбе. Система, собственно, поэтому и возникла, чтобы следовать новым эконормам выхлопа. Чтобы не «ругался» бортовой компьютер, навязчиво сигнализируя «джекичаном», газ на моноинжектор ставят 2-го поколения с эмулятором форсунки.

Можно ли на моновпрыск ставить ГБО 4 или 5?

В штатном режиме подобный проект реализовать нельзя. Хотя технически – возможно. Но переделки и «городушки» всерьез не рассматриваем из-за отсутствия системности в данной технологии. Плюс ко всему, это всегда обойдется дороже, чем просто поставить 2-е поколение, которое работает на «мониках» нормально. Ну а ГБО 5 нереально поставить даже в теории, потому что программы впрыска для систем «жидкого пропана» создают под конкретные модели авто. Автомобили, снятые с производства, в список не входят. Впрочем, как и любые нишевые модификации или омологации машин для развивающихся рынков.

ГБО 2: особенности

Главное отличие установок второго поколения – газ на моноинжектор поступает через смеситель (миксер) в ресивер коллектора. Чтобы предотвратить обратный удар пламени, миксер оборудован клапаном, который в среде гбошников называют «антихлопком». В принципе, при корректной эксплуатации и своевременном обслуживании система не доставляет хлопот. Кроме замены фильтра, внимания требует редуктор-испаритель, с которого периодически сливают газовый конденсат. Речь о нелетучих включениях в пропан-бутане, скапливающихся в отстойнике – в корпусе агрегата. Проблема не считается аварийной и ревизии раз на 10 тыс. достаточно, чтобы отстойник не переполнялся.

Какие сложности с настройкой и регулировкой?

Главным агрегатом в газобаллонных установках ранних поколений остается редуктор – от его настроек зависит корректность работы и расход газа. Редукторы-испарители ГБО 2 настраиваются регулировочными винтами. Требования к квалификации настройщика повышенные, потому что не всегда возможно проверить результат с помощью диагностического ПО. Многие бортовые компьютеры моноинжекторов не дают полной картины о состоянии топливной смеси. Сперва регулируют холостой ход – винтом ХХ на корпусе испарителя ловят момент устойчивой работы ДВС. Здесь возникают сложности, потому что настройки основываются на субъективных ощущениях мастера. Затем «винтом жадности» добиваются адекватного отклика на педаль газа. После приходится не раз подкручивать винт, проверяя отклик на акселератор в реальной езде. Подробнее о настройках и стоимости ГБО2 узнавайте здесь http://www.gaz-time.ua