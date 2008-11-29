Китай готовий до введення безвіза з Україною

Китай очікує позиції України щодо ідеї введення взаємного безвізового режиму і зони вільної торгівлі (ЗВТ) і готовий почати переговори в будь-який час.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" посол Китаю в Україні Ду Вей. Хоча він тут же додав, що зараз переговори з цих питань не проводяться.

Також дипломат відповів, що Китай очікує позиції України щодо зони вільної торгівлі між країнами.

"Що стосується безвіза, ми готові провести консультації, як тільки такий сигнал буде. Ми готові в будь-який час розпочати переговорний процес", - йдеться в повідомленні.