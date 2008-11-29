Побутівка для дачі: як правильно вибрати і поставити на ділянці

Для тих дачників, в чиї плани поки не входити масштабне будівництво на своїй присадибній ділянці, а пожити на природі дуже кортить, і були сконструйовані такі дачні побутівки. В даний час на ринку можна купити як готові конструкції під ключ, так і замовити https://artmetall.ua/mini_byt.html індивідуальне проектування з урахуванням всіх побажань і вимог.

Давно відомо, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. І багато хто, отримавши земельну ділянку, в своїй уяві малюють двоповерхові будинки з альтанками, фонтанами на території. Однак, на жаль, мало хто може дозволити собі настільки масштабне будівництво, адже воно вимагає вкладень не тільки фізичних і емоційних, а й фінансових. І тоді приймається рішення про те, що необхідна доставка і установка побутівки на ділянці. І як здається - це рішення всього на деякий час, рівно до тих пір, поки не почнеться повноцінне будівництво. Але, як часто буває, воно може не розпочатися ні через пару місяців, ні через пару років. І тоді будиночок непомітно перетворюється в постійне дачне житло.

Тому до вибору споруди необхідно поставитися максимально серйозно. Правильно обрана побутівка буде не один рік радувати своїх власників, навіть за умови наявності великого і просторого будинку.

Вибір дачної побутівки

На сучасному ринку пропонується достаток подібних будівель. Це можуть бути звичайні констукції без надмірностей або споруди, обладнані всім необхідним для комфортного відпочинку на присадибній ділянці. Однак деяке обмеження все ж існує - розміри. Тому навіть при настільки широкому асортименті знайти побутівку шириною більше 2,3 м завдовжки більше 7 метрів дуже складно, так як її не можна перевозити на відкритому транспортному засобі без спеціального дозволу. Що ж стосується інших нюансів, наприклад, розташування дверей, кількість кімнат, вікон - все залежить від бажання і фантазії замовника, тим більше, що дачну побутівку можна виготовити по індивідуальному проекту з урахуванням всіх побажань і вимог покупця. Це можуть бути звичайні конструкції або будови з верандою, кількома кімнатами і обладнані всім необхідним:

вентиляцією;

кондиціонером;

санвузлом;

кімнатою для відпочинку;

кухнею;

передбанником;

підсобним приміщенням.

Де встановити побудівку на ділянці?

Перш ніж приступити до вибору, потрібно продумати, де буде встановлена нова конструкція. Тобто, потрібно врахувати майбутнє або вже існуюче розташування великого будинку, а також провести попередню розмітку території з урахуванням діючих правил, прописаних в (СНиП 30-02-97).

З найголовніших умов можна виділити:

споруда повинна бути розташовуватися на відстані від лінії вулиці не менш ніж на 5 метрів;

відстань від садової будови до кордону сусідньої ділянки не повинна бути менше 3 метрів.

Не можна залишити без уваги і розташування вікон, дверей. Якщо це буде побутівка з верандою, то потрібно це врахувати, щоб потім не довелося попивати чай і дивитися на велику споруду заміського будинку або паркан сусідів.

Якщо сказати іншими словами, то придбання такої конструкції не знімає з людини деяких обов'язків. Оскільки навіть таке придбання потребує серйозного підходу до процесу вибору, а так само встановлення.