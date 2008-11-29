Преимущества игровых онлайн-автоматов

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Бонусные программы и акции онлайн-казино «ВУЛКАН»

Бонусная система этого казино распространяется абсолютно на всех участников: и новичков, заглянувших в казино в первый раз, и на постоянных клиентов! Мы ценим и дорожим каждым нашим посетителем, поэтому стремимся Ваши визиты сделать максимально приятными, а также интересными. Для любителей азарта, посетивших нас первично, разработана специальная программа мотивации. Первые бонусные средства зачисляются на личный счет уже в процессе прохождения регистрации, которая длится считанные минуты. Благодаря полученным бонусам, начинающему игроку не требуется рисковать "кровными" денежными средствами для получения выигрыша! Помимо первичного бонуса, новичкам зачисляются специальные баллы за участие в конкурсах и соревнованиях, их в дальнейшем можно использовать для более серьезной и увлекательной игры. Опытным посетителей начисляются ежедневные баллы и праздничные бонусные подарки, бонусные презенты на День рождения, призы за участие в гонках, проведение лотереи, а также проводятся регулярные интересные акции. Помимо всего вышеуказанного, администрацией сайта разработана бонусная программа, основанная на временном интервале постоянных игроков: «Чем дольше с нами, тем больше бонус!»

Предложения от онлайн-казино «ВУЛКАН»

«Вулкан» - это не только клуб азарта с любимыми игровыми аппаратами, онлайн-рулетками, самыми современными слотами. «ВУЛКАН» - одновременно еще и букмекерская контора, где Вы получаете удобный случай сделать спортивные ставки. Дополнительно предоставлена уникальная возможность ставок одновременно на двух автоматах, как в демо-версии, так и в любой игре на деньги! Делая в онлайн-казино "Вулкан" параллельно две ставки, Вы не ограничиваетесь получением два раза больше драйва, предоставляется шанс выиграть и больше денег!

Порядок получения выигрышных средств

Выплаты выигрыша производятся в течение 24 часов с момента оформления заявки в разделе «Касса» в будние дни. Если же заявка на вывод денег выпадает на выходные или праздничные дни, возможно возникновение небольшой задержки. Выплаты осуществляются при помощи тех систем, при задействовании которых был внесен депозит. Сумма не должна быть менее установленного лимита. Перед оформлением заявки на выплату, следует убедиться, что на личном счете не осталось бонусных баллов, при снятии денег все не отыгранные бонусы сгорают. Комиссия при выводе взимается системой автоматически. Сумма, указанная в заявке, может использоваться для дальнейшего продолжения игры до момента перечисления денежных средств, т.е. списания со счета. В случае уличения клиента в мошенничестве, аккаунт автоматически блокируется администрацией и деньги не выплачиваются.

Игра в онлайн-казино «Вулкан» не только полна азарта, драйва, невероятных впечатлений, но и выгодна! Здесь Вы избавитесь от скуки, получите мощный заряд энергии и адреналина, а также существенно пополните свои карманы!