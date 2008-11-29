Женские кожаные куртки всегда в моде

Базовый гардероб девушки или женщины должен включать верхнюю одежду, подходящую для формирования делового и повседневного образа. Универсальным решением на каждый день для переменчивой погоды является кожаная женская куртка роксан, которая прекрасно сочетается с разными стилями и придает невероятной изысканности. В коллекции магазина есть примеры на любой вкус и цвет. Воспользуйтесь простыми советами, чтобы подобрать идеально подходящее изделие.

С чем надеть?

Верхняя одежда из натуральной кожи выглядит смело и ярко. Она вошла в обиход модниц с западными традициями благодаря гранжу и року. Повседневная курточка из этого материала приобрела более аккуратный вид и стала неотъемлемым акцентом весенних и осенних кежуал нарядов.

Покупая обновку для зимнего гардероба, стоит обратить внимание на утепленные мехом образцы, а для весенне-летнего сезона приобретаются куртки из деликатной дышащей кожи. Они шикарно выглядят в сочетании с длинными платьями в пол. Добавить к этому образу клатч, туфли или босоножки на каблуке, и вы будете в центре внимания.

Короткая кожанка хорошо комбинируется с рубашками строгого кроя. В приоритете сплетение белого и черного для офисного дресс-кода, а также комбинации пастельных тонов в романтичном наряде. Roksan.ua представляет коллекцию универсальной одежды высокого качества в приемлемом соотношении со стоимостью.

Как выбирать?

Любое кожаное изделие выглядит дорого, и это залог успеха в формировании лука. Чтобы не ошибиться с покупкой, нужно доверять проверенным магазинам. Использование хорошего сырья при пошиве выдают следующие признаки:

поверхность вещи быстро становится теплой после прикосновения;

кромка в области змейки или с обратной стороны остается необработанной и по ней легко определяется состояние материала;

в естественных условиях куртка не деформируется, на ней не остаются следы;

впитывание влаги и т.п.

Важным вопросом является правильный выбор фасона, соответствующего размеру, фигуре и цветовым сочетаниям. Изделие обязательно должно застегиваться, рукава доходить до края запястья, а плечи идеально соответствовать вашим. Помните, что достойные магазины продают товары идеального кроя, соответствующие параметрам тела.

В ассортименте текущего года завоевывает позиции однотонная классика и экспериментальные вещи с цветным принтом. Не бойтесь экспериментировать, ведь обыденные комбинации более скучные и проигрывают в сравнении с современными вариантами. Купив хороший товар один раз, вы получаете базовую вещь, которая будет выручать вас многие годы, не теряя своей актуальности.

Где покупать?

В поиске самых выгодных приобретений стоит обратиться в магазины кожаных курток в конце весны-в начале лета. Этот период отличается скидками, акциями и специальными предложениями от продавцов. Удачные покупки можно сделать на онлайн платформах и сайтах интернет магазинов. Многие предоставляют возможность заказа нескольких изделий по цене одного или дают приятные бонусы.

Внимательно изучите каталог шопинг-молла Roksan.ua, найдите наиболее понравившиеся позиции, изучите отзывы пользователей и делайте заказ. Не жалейте денег на качественное приобретение. В гардеробе девушки не так много вещей, заслуживающих финансовых вложений. Обувь и курточка из кожи – редкое исключение из правил. Не экономьте на стиле и элегантности. Пополняйте коллекцию вещей новинками из натуральных материалов.