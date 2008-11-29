В які країни їдуть українці?

З кожним роком кількість громадян України, які бажають залишити країну, стрімко зростає. Мета – пошук кращих умов життя, пошук роботи і забезпечення майбутнього своїх дітей.

Згідно зі статистикою, майже 20% українців однозначно бажають виїхати працювати за кордон, третина населення не проти виїхати на ПМЖ. Ці показники зростають у зв'язку зі складною економічною ситуацією. При цьому майже половина з бажаючих виїхати працювати за кордон оцінює свої шанси як незначні, лише 12% -значними і стільки ж впевнені у відсутності шансів виїхати взагалі.

Робимо висновок – більшість прагнуть до кращого життя залишає своє бажання мрією. Тим не менше, кожен рік кількість емігрантів росте, змінюється лише географія.

Перш ніж називати найпопулярніші країни для еміграції з України, назвемо шість основних способів переїхати:

робота,

навчання,

бізнес, інвестиції, придбання нерухомості,

оформлення ВНЖ/ПМП (на різних підставах),

сімейне спонсорство (шлюб, діти, батьки),

статус біженця.

Робота є самим популярним і часто найбільш доступним способом переїхати за кордон. Це може бути короткострокова і довгострокова імміграція, сезонна робота у деяких країнах. У таких країнах як Німеччина та Франція для отримання робочої візи крім обов’язкового знання англійської мови пріоритетом буде також знання відповідно німецької та французької мови. Тому слід підтягнути свої знання пройшовши курси з вивчення англійської мови native-english.com.ua, де викладають носії мови.

За даними опитування GfK Ukraine, в 2015 році українці обирали для роботи Польщу (21%), Чехію (15%) та Італію (11%). Найбільший відсоток трудових мігрантів складає молодь 18-29 років, далі – люди 30-44 років, і трохи менша кількість – від 45 до 64 років. Цікаво, що основна маса нелегальних мігрантів з України – люди старше 40 років.

Якщо розглядати близькі країни, то першість за кількістю українських трудових мігрантів довгий час займала Росія. Але тенденції змінилися з 2012 по 2016 рік. Зараз Польща випереджає Росію. Також серед найбільш популярних країн Ізраїль, Італія, Німеччина, Литва, Канада, Болгарія і Чехія.

Отримання освіти за кордоном українці частіше використовують як спосіб еміграції, ніж для отримання якісної освіти. Найчастіше після навчання українці залишаються жити і працювати за кордоном.

Кількість шлюбів з іноземцями стрімко росте разом з глобалізацією. За твердженням працівників столичних Рагсів, їх кількість збільшилася разів у десять. Отримати статус біженця для українців реально, але це, мабуть, найбільш заплутаний спосіб імміграції. Найчастіше результат заходу залежить від суб'єктивних рішень.

Бізнес-міграція та купівля нерухомості мають свої переваги і недоліки в кожній країні. В цілому, експерти стверджують, що зараз такі способи стали більш дорогими. Для бізнес-старту знадобиться мінімум 20-30 тисяч євро в європейській країні. Покупка дешевої і не дуже нерухомості тепер не гарантує отримання ВНЖ, як це раніше було в Болгарії, наприклад.

За 2015 рік на ПМЖ за кордон з України виїхало понад 11 тисяч громадян. На першому місці Ізраїль, потім Росія, США, Угорщина, Німеччина.

Українці вибирають країну для переїзду за рівнем життя і безпеки, можливості та умов переїзду, перспективності роботи і навчання, клімату, оточенню, наявності родичів та ін. Найбільш часто причиною вибору країни стає фактична можливість туди поїхати. Розглянемо п'ять найпопулярніших напрямків для переїзду серед українців за останні 2 роки:

Польща,

Німеччина,

Італія,

Канада,

Чехія.

Найбільша кількість українців відправляється в ці країни у пошуках роботи. Менший відсоток їде здобувати освіту. Ще менше виходить заміж за іноземця, відкриває бізнес чи інвестує гроші. Невеликому відсотку вдається отримати ВНЖ/ПМП завдяки родинним зв'язкам, статусу біженця, купівлі нерухомості та ін. В Канаду багато хто виїжджає за програмою сімейного спонсорства, навіть студент має право запросити туди свою сім'ю.

Як відомо, країни ЄС зобов'язалися спростити для українців процедуру отримання візи, зокрема шенгенської. Але учасники угоди дотримуються домовленість по-різному. Потік мігрантів сильно збільшився за останній рік, як і випадки відмови у видачі візи. Фахівці називають однією з основних причин подачу неправдивої інформації в візові центри (довідки про доходи, рахунок в банку, довідка до місця роботи тощо).

Незважаючи на часті випадки відмови у візах в Канаду та Німеччину, ці країни, як і раніше, входять до п'ятірки найбільш популярних. В Німеччину простіше поїхати вчитися, ніж працювати, в Канаду легше потрапити за програмою сімейного спонсорства. Робочі візи, як і раніше простіше отримати в Польщу та Чехію.

У 2017 році прогнозується зростання кількості трудових мігрантів в Угорщину, Польщу, Ізраїль, Чехію, Болгарію, Литву, Канаду та інші країни.

В Ізраїлі тепер чекають не тільки фахівців в області IT, медсестер та інженерів, але і будівельників. У Польщі підняли рівень оплати праці в деяких сферах, наприклад, в будівництві, до рівня зарплат місцевих жителів та/або до рівня зарплат аналогічних вакансій в інших країнах. В Угорщині збільшили квоту на робочі візи. Угорщина і Словаччина вважаються більш лояльними в питанні видачі віз. В Канаду виїхати дорого, довго і непросто, але ця країна як і раніше очолює список пріоритетів багатьох українців.