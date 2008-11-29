Подбираем сумку под обувь итальянских брендов

Итальянские модельеры умеют заворожить женщин неповторимыми моделями и яркими аксессуарами. Подкупает то, что обувь, несмотря на ее изысканность и оригинальность, очень удобна в ношении; а эксклюзивные сумки удачно сочетаются с разными деталями одежды.

Комфорт и универсальность — отличительные особенности итальянских брендов. Продукция изготавливаются из высококачественных материалов, с использованием последних технологий производства, с учетом модных тенденций. Такие вещи долго радуют своих владельцев, помогают им создавать неповторимые образы.

Стиль диктует правила

Новинки сезона представлены на сайте pompidou.com.ua — элегантная женская и мужская обувь на все случаи жизни, барсетки, изысканные сумочки и рюкзаки. Как найти во всем этом разнообразии удачную пару: стильный аксессуар к предмету гардероба? Ведь хочется иметь шикарный вид, не переплачивая за брендовые модели, а наш магазин предлагает высококачественные оригинальные товары по оправданным ценам.

Подбирая сумку под обувь, в первую очередь, руководствуйтесь канонами стиля: нельзя сочетать деловой кейс с кедами или кроссовками; балетки и босоножки на танковой подошве не смотрятся с клатчем, а сумка-мешок — со строгим костюмом. Все элементы одежды и дополнения должны соответствовать обстановке.

Для официальной встречи подойдут туфли-лодочки или невысокая шпилька и строгая прямоугольная сумка-портфель. Под коктейльное или вечернее платье — высокая шпилька и клатч. А вот на прогулку в парк смело отправляйтесь в мягкой спортивной обувке с рюкзачком или баулом из холщовой ткани.

Гармония цветов или контраст?

В производстве итальянской продукции используются материалы широкой цветовой гаммы. Среди феерии оттенков легко подобрать товар себе по вкусуи купить итальянскую обувь любого цвета в интернет-магазине Pompidou. Но с чем потом носить так понравившиеся лиловые или с бронзовым отливом туфельки? Это несложно, если руководствоваться несколькими правилами.

Во-первых, современные модельеры не считают, что все детали наряда должны быть выдержаны в одном тоне. Стильно смотрятся элементы различных оттенков. Так, к коричневым туфлям подойдет бежевая сумка, к серым — синяя, к черным офисным — купите коричневую сумочку: эта частность разбавит строгий деловой облик.

Во-вторых, пестрые, яркие дополнения и обувку комбинируйте с предметами одежды, а не друг с другом. Красные босоножки с такой же сумкой не выглядят кричаще вместе с костюмом в нейтральных тонах. Но лучше не злоупотреблять этим насыщенным цветом и разбавлять его схожими оттенками или оттенять контрастными.

И последнее: явным перебором считается, когда и туфли, и дополнительные атрибуты изготовлены из кожи рептилий. Вставки из крокодильей или змеиной кожи — яркие элементы в луке, а такими вещами не злоупотребляют. Достаточно одного акцента, иначе получится безвкусица.

Как сочетать различные фактуры

Подбирая сумочку под туфли или наоборот, обращайте внимание, из чего они изготовлены. Если покупатель — любитель классики и почитатель традиций — он подберет к кожаному ридикюлю босоножки из того же сырья. Это вполне приемлемый вариант. Здесь не стоит забывать об одном моменте: не носите одновременно несколько изделий из лакированной кожи, это считается моветоном.

Смело комбинируйте замшу с кожей, гладкие и фактурные поверхности — это и интересно, и оригинально. Вполне возможно создавать новые образы с помощью имеющихся в гардеробе вещей.