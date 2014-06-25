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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Отношение к вам. Узнать? Легко
Многим их нас хотелось знать: «А что же думает про меня вот этот человек?» «И как мне узнать его потайные мысли обо мне?» На эти вопросы мы и постараемся здесь ответить, а именно: «Как узнать с помощью лёгкого гадания что он думает обо мне?»
ИГРОВАЯ КОСТЬ
Ответы очень часто очень конкретные, точные, лаконичные и определённые. С помощью этого гадания вы сразу же определите, что нужно исправить в себе, а что оставить, как есть.
Нужно также понимать, что кубик — это такой же инструмент, как и карты для гадания. То есть пользоваться им нужно очень осторожно. Иначе это может вызвать не самую приятную энергию и ауру…
Поэтому для начала приобретите новый и «чистый» кубик. И самое главное: не пользуйтесь им! Бросок должен быть единственным, потом желательного его выбросить. Все ведь прекрасно понимают, что гадание должно быть точным и без различных непредвиденных помех, которые могут помешать самому процессу…
КОМБИНАЦИИ
Запоминайте следующие числа.
Чувствую ваш вопрос: «Почему всё так?» Попытаюсь объяснить. Дело в том, что в основе любого человеческого признака лежит фактор психологии, то есть даже наши примитивные действия легко предугадать. Ведь вспомните поговорку: «От ненависти до любви один шаг». Так и здесь. Ненависть и любовь — это две грани одной плоскости. В крайнем случае, вы по взгляду потом выясните любит он вас или ненавидит, это уже все точно разъяснит.
Это гадание точно скажет вам: «Есть ли чувства у этого человека и обращает ли внимание на меня? Или же нет?» А дальше вы и сами сможете догадаться об отношении этого человека в вашей персоне.
Весь процесс гадания должен проходить без вмешательств и всяких шумов. Делайте в тихой и уютной комнате. Там, где вам точно не смогут помешать. Верим, что у вас всё получится и вы не будете бояться ни гадания, ни чувств человека к вам.
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