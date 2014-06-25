Отношение к вам. Узнать? Легко

Многим их нас хотелось знать: «А что же думает про меня вот этот человек?» «И как мне узнать его потайные мысли обо мне?» На эти вопросы мы и постараемся здесь ответить, а именно: «Как узнать с помощью лёгкого гадания что он думает обо мне?»

ИГРОВАЯ КОСТЬ



С древних времён умели гадать на костях. Конечно же не на таких костях, которые сейчас продаются в магазине. Тогда были другие аналогичные кости, которые были большой редкостью. Итак, можно узнать, что думает о вас человек, с помощью гадания на костях. Всё довольно просто и лаконично. Для гадания, как вы уже могли догадаться, потребуется обычный кубик. С его помощью мы и будем узнавать, как относится ко мне этот индивид? И что он думает обо мне?

Ответы очень часто очень конкретные, точные, лаконичные и определённые. С помощью этого гадания вы сразу же определите, что нужно исправить в себе, а что оставить, как есть.

Нужно также понимать, что кубик — это такой же инструмент, как и карты для гадания. То есть пользоваться им нужно очень осторожно. Иначе это может вызвать не самую приятную энергию и ауру…

Поэтому для начала приобретите новый и «чистый» кубик. И самое главное: не пользуйтесь им! Бросок должен быть единственным, потом желательного его выбросить. Все ведь прекрасно понимают, что гадание должно быть точным и без различных непредвиденных помех, которые могут помешать самому процессу…

Итак, у вас есть кубик? Отлично! Половина дела уже готово! Возьмите ваш кубик в руку. Закройте глаза и сосредоточьтесь на человеке, которого хотите проверить. Подумайте о нем. Это могут быть различные, стандартные параметры: о его внешности, манере речи, голосе, мимике и других физиологических и психологических признаках. Сосредоточились? Хорошо. Теперь бросьте кубик на стол и откройте ваши глаза.

КОМБИНАЦИИ

Запоминайте следующие числа.

Если выпала тройка или четвёрка, то человек, о котором вы думали относится к вам безразлично. Если выпала двойка или пятёрка, то человек может относится к вам как с симпатией, так и с холодностью. Но чувства уже есть определенные. И последнее. Если выпала единица или шестёрка, то это означает, что человек либо любит вас, либо ненавидит…

Чувствую ваш вопрос: «Почему всё так?» Попытаюсь объяснить. Дело в том, что в основе любого человеческого признака лежит фактор психологии, то есть даже наши примитивные действия легко предугадать. Ведь вспомните поговорку: «От ненависти до любви один шаг». Так и здесь. Ненависть и любовь — это две грани одной плоскости. В крайнем случае, вы по взгляду потом выясните любит он вас или ненавидит, это уже все точно разъяснит.

Это гадание точно скажет вам: «Есть ли чувства у этого человека и обращает ли внимание на меня? Или же нет?» А дальше вы и сами сможете догадаться об отношении этого человека в вашей персоне.

Весь процесс гадания должен проходить без вмешательств и всяких шумов. Делайте в тихой и уютной комнате. Там, где вам точно не смогут помешать. Верим, что у вас всё получится и вы не будете бояться ни гадания, ни чувств человека к вам.