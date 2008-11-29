Пластика лица в клинике «Мед Сити»

Любую женщину беспокоят мысли о том, что со временем кожа лица меняется не в лучшую сторону. Причин тому может быть несколько — возрастные изменения, резкое похудения или частые колебания веса. Сомнения в своей привлекательности могут не только испортить настроение, но и создают серьезную почву для появления комплексов и снижения самооценки. Пластическая лазерная хирургия показывает отличные результаты в борьбе за молодость и красоту.

Блефаропластика

Клиника "Мед Сити" специализируется на применении лазерного метода пластики лица и цена блефаропластики в Киеве может приятно удивить потенциальных клиентов клиники. Процедура показывает отличные результаты:

устраняет растяжки;

делает незаметными мимические морщинки;

восстанавливает тонус тканей век;

ликвидирует "мешки" под глазами.

Процедура блефаропластики позволяет избавиться от деформации тканей и кожи в области глаз, откорректировать равномерное расположение подкожной жировой клетчатки, повысить упругость тканей. Специалистами проводятся различные виды пластики:

верхнего века; нижнего века; круговая блефаропластика.

Кроме блефаропластики медклиника оказывает услуги по общей пластике лица, ушей. Современное оборудование и квалифицированные специалисты помогут исправить различные дефекты груди, живота.

Оттопластика

Эстетическая пластика ушей позволяет устранить врожденные дефекты, изменить форму или размер ушной раковины. Реконструктивное вмешательство делает возможным восстановление тканей, поврежденных в результате ожогов, травм, последствий заболеваний. Пластическая коррекция ушей позволяет:

исправить лопоухость;

изменить размеры ушных раковин;

исправить врожденные дефекты;

ликвидировать ассиметричное расположение ушей;

устранить последствия пирсинга.

Преимуществом лечения является безболезненность и безопасность процедуры. Использование метода лазерной операции сокращает период восстановления, исключает возможность инфицирования, сводит к минимуму риск осложнений после оперативного вмешательства.

Ринопластика

Процедура ринопластики может проводиться не только для улучшения внешнего вида. Операция назначается при искривлении носовой перегородки, которая затрудняет дыхание. Ринопластика позволяет сузить спинку носа, выровнять "горбинку", укоротить кончик носа. Кроме основных видов хирургических вмешательств, проводится:

исправление формы и размеров крыльев носа;

уменьшение ширины основания;

улучшение формы.

Безоперационный способ изменения очертаний носа основан на методике липофилинга. Выполняется с помощью инъекций, применяется при показаниях на исправление внешних незначительных дефектов.

Преимущества обращения в "Мед Сити"

Современное оборудование клиники позволяет качественно и на высоком уровне проводить различные медицинские манипуляции: лабораторные исследования, разнообразные методы диагностики, хирургические вмешательства. Запись к специалисту возможна в любое время, независимо от дня недели. С каждым пациентом заключается договор, с указанием всех услуг — обследований, анализов и процедур. Оплата возможна любым удобным клиенту способом из указанных в перечне на сайте.

Клиника пластической хирургии "Мед Сити" в Киеве имеет официальную лицензию на медицинскую практику и многолетний опыт работы. Доктора центра регулярно повышают квалификацию, участвуют в международных и региональных симпозиумах, конференциях, посвященных проблемам эстетической хирургии. Квалифицированные сотрудники клиники в режиме онлайн смогут ответить на все возникшие вопросы.