В Україні стало менше безробітних

У березні 2017 року офіційний рівень безробіття знизився на 0,2 процентного пункту до 1,5%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, станом на 1 квітня 2017 року в Державній службі зайнятості були зареєстровані 406,8 тис. безробітних.

На 1 березня 2017 року в Держслужбі зайнятості було зареєстровано 439,4 тис. безробітних.

Кількість безробітних, що одержали державну допомогу в березні, склала 332,8 тис. осіб, середній розмір допомоги на одного безробітного в цьому місяці - 2028 грн.

Як повідомлялося, в лютому 2017 року офіційний рівень безробіття підвищився на 0,1 процентного пункту до 1,7%.