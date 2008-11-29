Як правильно вибрати кросівки для бігу

Люди, які займаються бігом вже довгий час, знають, в яких кросівках вони відчувають себе комфортніше. Але що ж робити новачкам у цьому виді спорту? Адже правильно підібрана взуття для бігу – це гарантія отримання задоволення від самого процесу, тривалості і якості тренування, а також самопочуття після нього. Щоб зрозуміти, які кросівки стануть ідеальними саме для вас, ми наводимо кілька дуже корисних порад для початківців спортсменів.

На жаль, брендові товари підходять не всім і не завжди. Якщо одній людині зручно в тій чи іншій моделі кросівок, це не гарантує вам такий же комфорт. Виявляється, вся справа в особливості стопи кожної людини. Для того, щоб визначити, яка у вас стопа, зазвичай проводять так званий «мокрий тест». Завдяки цьому тесту, ви визначите особливості своєї ноги. Це дуже легко зробити в домашніх умовах.

Отже, все, що потрібно зробити – це намочити стопи, постояти кілька секунд на аркуші паперу, і зійти з місця. Далі, просто порівняйте свій відбиток ноги з інформацією, поданою нижче.

Нейтральна пронація - вважається найбільш «нормальний» звід стопи. Для людей з нейтральною пронація рекомендують кросівки з легкою підтримкою стопи. Така стопа рівномірно розподіляє навантаження, амортизація цілком достатня. При відштовхуванні задіяна вся передня частина стопи. Таким людям підбирати взуття найлегше, так як проблеми з біомеханікою руху виражені у них в набагато меншій мірі, ніж при високому зводі стопи або плоскостопості.

Недостатня пронація (високий звід стопи)

Для людей з високим склепінням стопи зазвичай підбирають кросівки, які дозволяють збільшити площу контакту з поверхнею, і краще розподілити ударне навантаження, що дозволяє створити найменшу напругу для великого пальця при відштовхуванні від асфальту.

Гиперпронация (плоскостопість)

Для таких людей потрібні кросівки, які допомагають скоригувати стопу і збільшують амортизацію. З-за плоскостопості, при бігу, стопа зазвичай завалена всередину, що призводить до травм і вивихів стопи, а також дає велике навантаження на великий і другий палець стопи.

Після визначення особливостей стопи, ви вже знаєте, яке взуття підходить вам найкраще. Це допоможе у ваших прагненнях до більш успішних тренувань. Бажано, якщо ви підберете собі кілька пар з відповідної серії кросівок. Це потрібно для того, щоб визначити, яка колодка є для вас найбільш прийнятною.

При покупці в магазині, зрозуміти, чи будуть підходити ці кросівки для вас, практично неможливо. Єдиний орієнтир – зручність ноги всередині кросівка. Враховуйте, що пальці не повинні бути стиснуті, а п'ята і середня частина стопи повинна бути зафіксована, але без здавлювання. Після того, як ви знайдете підходящу вам пару кросівок, найкраще выбрать на towar.com.ua другу таку ж, так як знайти хорошу пару взуття досить складно. І приємно усвідомлювати, що десь у шафі у вас є ще одна чудова пара про запас.

Щоб кросівки були комфортними, їм зовсім не обов'язково бути дорогими. Якщо ви тільки починаєте бігати, чи бігаєте мало, то не варто гнатися одразу за дорогим взуттям, вам підійдуть кросівки початкової або середньої цінової категорії. Вони теж можуть бути комфортними та зручними. В майбутньому, при збільшенні темпів і тривалості тренувань, можете задуматися і про більш технологічне взуття.

Не бійтеся експериментів, вивчайте себе, своє тіло, свої відчуття – це допоможе вам зрозуміти, які кросівки краще підходять. Напевно ніколи не знаєш, коли підвернеться та сама, ідеальна пара взуття.