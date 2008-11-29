США не охоче пускає до себе українців

Частка відмов українцям в американських бізнес - і туристичних візах в 2016 році, за даними Державного департаменту США, перевищила 40%.

Раніше, в 2015 році показник відмов становив 34%, в 2014 було 27%, як і у 2013 році. Загальна кількість виданих американських віз українцям в 2016 році перевищила 72,5 тис.

У 2015 році їх було видано понад 77 тис. В 2014 році цей показник становив близько 63 тис. Нагадаємо, нинішній президент США Дональд Трамп посилив правила в'їзду в країну для захисту від нелегальних іммігрантів.

Як повідомлялося раніше, країни ЄС в минулому році в основному зменшили показник відмов у шенгенських візах українцям, за даними Єврокомісії. Рівень відмов Бельгії, Німеччини і Нідерландів перевищує 5%, проте всі ці країни зменшили показники відмов і водночас наростили частку багаторазових віз, тобто динаміка – позитивна.