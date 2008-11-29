Підготовка до туристичного походу

Перш, ніж відправитися в турпохід, необхідно грамотно скласти список спорядження для пішого походу. Це потрібно не тільки для того, щоб не забути взяти з собою щось важливе, але і щоб правильно розподілити вантаж і обов'язки на маршруті.

У всі часи люди любили подорожувати, саме тому тяга до зміни місця проживання хоча б на короткий час закладена у нас в генах. Транспортне переміщення в даний час розвинене настільки, що немає проблем для відвідування навіть найвіддаленіших місць на землі. Засобів пересування величезна різноманітність, але тут мова піде про тому вигляді, яких підходить майже всім.

Піші тури — найдоступніші для будь-якого мандрівника. Головне, мати здоров'я і бажання пройтися пішки.

Головні етапи підготовки

В першу чергу, необхідно вибрати компанію. Потрібно діяти згідно користі колективу, а не тільки дружнім стосункам.

Важлива рівність між учасниками походу, так, наприклад, за жінок, ніхто не буде носити їх спорядження.

Найкращою вважається компанія з 4-10 чоловік: ця кількість ідеальна з психологічної точки зору і дозволяє команді бути більш мобільною.

План походу, як правило, складається керівником групи. Але при цьому деталі, безумовно, обговорюються всім колективом. І найголовніше те, що в команді кожен учасник повинен бути оптимістом. Ну або принаймні — не занудою.

Розподіл обов'язків

Перед початком туристичного походу вибирається керівник. Зазвичай, їм буває більш досвідчена людина, але це не можна брати за правило. Обговоренням і вибором слід займатися всій групі.

Керівник зобов'язаний розробити план походу, підготувати спорядження, запастися продовольством і, безумовно, нести відповідальність за всіх учасників. У зв'язку з цим, він зобов'язаний враховувати побажання всіх учасників команди, але остаточні рішення, що стосуються організаційних моментів, приймати самостійно.

У групі повинні бути:

відповідальний за медичну допомогу;

відповідальний за розподіл продуктів харчування;

людина, яка в ході походу буде ремонтувати спорядження, якщо це знадобиться;

фотограф, оператор і т. д.

Ці посади не обов'язково розподіляти в походах терміном до 4 днів, хоча зайвими вони не стануть. Але на більш тривалих маршрутах призначення краще зробити в обов'язковому порядку, тому що це полегшить організацію тур походу, і між його учасниками не буде скандалів: кожен зможе чітко фокусуватися на виконанні свого завдання.

Список речей і спорядження

Звичайно ж, для кожного маршруту буде складатися свій список речей: адже він залежить від безлічі факторів. Тут наведені лише основні його складові.

Груповий список:

Намет. Сучасні намети дуже легкі, місткі. В 2-х місцевій можуть поміститися 3 людини, ще і з речами.

Кухонне приладдя. Ложки, кружки, тарілки – краще заздалегідь придбати в туристичному магазині, а не брати з дому, так як вони там спеціалізовані, легкі й компактні.

Казанки. Краще всього брати кілька казанків, щоб один був для напоїв, а інший – для приготування їжі.

Продукти і вода.

Набір для будівництва та ремонту – туристичний ніж http://fonarik.ua/nozhi/, сокира, мотузка, клей, голка з ниткою і т. д.

Особистий список:

Рюкзак. Місткий, але не занадто величезний, потрібно заздалегідь правильно розподілити свої сили.

Спальний мішок. Повинен відповідати сезону експлуатації.

Ліхтарик. Головне не забути поміняти в ньому або зарядити батарейки.

Засоби захисту від сонця, дощу, паразитів і пр.

Особисті речі. Кожен вирішує сам, що брати з собою.

Окремо слід сказати про те, що в туристичний похід потрібно взувати зручне взуття і одяг, а також не забувати про аптечку та засоби гігієни.

Початок турпоходу

Перш, ніж відправитися в незвідане, потрібно записати номери телефонів екстрених служб або, якщо є можливість, попередньо зареєструватися у них. Це особливо важливо, коли маршрут походу пролягає по дикій природі.

Необхідно переконатися в справності і повноті зарядки мобільного телефону.

У кожного учасника експедиції обов'язково повинні бути присутніми карти місцевості або хоча б план-схеми.

Потрібно заздалегідь обговорювати контрольні точки, де планується проведення стоянок і повний збір групи.

Піші походи повинні бути приблизно по 40 хвилин з привалами на 10-15 хвилин. В дорозі воду краще не пити, а на зупинках це робити необхідно.

Приготування їжі в поході

Роблячи зупинку для прийому їжі, рекомендується перебувати де-небудь біля водойми. Якщо такого місця на маршруті немає, то доведеться нести воду з собою, що досить важко для всіх.

Список спорядження для пішого походу. Підготовка до туристичного походу

Якщо є можливість, то краще призначати чергових по кухні, це значно полегшить долю всієї команди.

Готуючи їжу на багатті, не можна забувати про безпечне поводженні з вогнем. Багаття краще обкладати камінням, а галявину очищати від листя та сухих гілок. Перед ночівлею багаття необхідно повністю загасити, бо тліюче вугілля можуть спровокувати пожежу. Не потрібно розпалювати вогнища в місцях, де це робити заборонено законом.

Найважливіше – не залишати за собою сміття, його краще зібрати і забрати з собою.

Походи бувають різні: це і гірські, та велосипедні та кінні, водні, та екскурсійні, і, звичайно ж, піші. В даний час є безліч агентств, що пропонують об'єднатися для турпоходу, достатньо лише залишити заявку з описом який вид туристичного походу хотілося б відправитися і трохи почекати, поки сформується група. Туроператори допоможуть організувати та індивідуальний маршрут з врахування побажань замовника.

Але ж ви тепер, маючи список спорядження для пішого походу, легко зможете організувати свій маршрут самостійно. Адже це не тільки економить ваші кошти, але й допомагає згуртувати вашу команду і кожному її члену проявити свої здібності.