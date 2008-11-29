Епоха банків-зомбі на Україні підійшла до кінця

Міжнародний валютний фонд оголосив в цьому місяці, що він затвердив четвертий транш пакету фінансування України на загальну суму 17,5 мільярда доларів. Це рішення буде мати позитивні наслідки для народу України на багато років вперед. Воно вказує на успіх діючої нині програми співпраці між Україною і МВФ.

В економіці України спостерігається спад, з-за якого ВВП країни в першому кварталі 2015 року скоротився на 17,6% порівняно з відповідним періодом попереднього року. Російська анексія Криму та ескалація військового конфлікту в Донбасі лише поглибили наші проблеми.

Наша фінансова система також постраждала від старих олігархічних порядків, коли крихітна меншість надбагатих людей наживалося за рахунок всіх інших верств спільноти. Звернення до міжнародної спільноти та отримання фінансування від МВФ було виключно важливим кроком у справі реалізації структурних реформ. Це допоможе надати потужний імпульс економічному піднесенню України.

Однією з умов фінансування МВФ було проведення фундаментальної реформи банківської системи на Україні. Ці реформи часто непопулярні, але виключно важливі для збереження і підтримки стабільних і прозорих банків у нашій країні.

Перед нами стояло дуже складне завдання. Щоб навести порядок в українській банківській системі, треба було виявити і закрити численні банки-зомбі. Ці установи не дотримувалися міжнародні банківські норми, і по суті справи були приватними банками олігархів. Багато хто були причетні до злочинної діяльності. Деякі просто були інструментами фінансування акціонерних компаній. Інші крали заощадження клієнтів.

Національний банк України ініціював проведення суворих стрес-тестів, розкрив приховану систему кредитування пов'язаних сторін та провів оцінку якості активів провідних банків по всій країні. Зловживання і порочна практика в деяких випадках просто вражали уяву. Підроблені кореспондентські рахунки, відкриття рахунків за фіктивними паспортами, колосальні невідповідності у балансових звітах, липове фінансове забезпечення, відмивання грошей — ми побачили все це. У багатьох банків була непрозора структура власності, що погіршувало ситуацію.

Ті банки, які не брали участь у відмиванні грошей і в шахрайських схемах, отримали максимум можливостей для реформування. Ми дали їм три роки на покращення показників достатності капіталу. Там же, де були помічені порушення і зловживання, які не були виправлені, ми зробили рішучі дії.

У грудні Національний банк України і Міністерство фінансів провели націоналізацію «Приватбанку», який був найбільшим приватним банком на Україні. Це був виключно важливий банк, де зберігалося приблизно 34% всіх вкладів українського населення і здійснювалося 60% всіх роздрібних операцій. Але банк не пройшов серію стрес-тестів, а його власники не змогли провести рекапіталізацію. У результаті ми були змушені втрутитися, щоб захистити вкладників і виконати умови для подальшого фінансування з боку МВФ. Наші слідчі з'ясували, що «Приватбанк» неплатоспроможний, і тому ми взяли його під державне управління.

Подальші перевірки показали, що нестача капіталу за обліками «Приватбанку» становить 5,6 мільярда доларів. 97% кредитів «Приватбанку» юридичним особам (приголомшлива цифра!) йшли на рахунки компаній, пов'язаних з його двома головними акціонерами. При цьому використовувалися складні шахрайські схеми. Тепер, коли «Приватбанк» знаходиться в руках держави, вклади 20 мільйонів українців, включаючи пенсіонерів, студентів та малозабезпечені сім'ї, надійно захищені.

Крім того, НБУ закрив 88 з 180 діючих у країні банків. Епоха банків-зомбі на Україні підійшла до кінця.

Щоб забезпечити збереження фінансової стабільності, ми ввели суворі норми і правила для банків. Це відноситься до коефіцієнту достатності капіталу, до законів, що обмежує кредитування пов'язаних сторін та непрацюючих компаній, а також до переоцінки фінансового забезпечення та приховування інших недоліків.

Щоб втілити в життя передову практику і завоювати довготривалу довіру наших зарубіжних кредиторів, таких як Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку і МВФ, треба не просто надавати внутрішній тиск, а відповідати міжнародним стандартам.

У перспективі НБУ повинен нарощувати свій потенціал, щоб працювати на рівні своїх європейських партнерів. Це, а також подальша реалізація реформ допоможуть нам заручитися настільки необхідної міжнародної підтримки.

Потрібні також нові законодавчі заходи для того, щоб привести норми банківського регулювання та нагляду у відповідність з європейськими та світовими стандартами. Також необхідно провести серйозні реформи в небанківських фінансових інститутах.

Коротше кажучи, це тільки початок довгого шляху. Але наші банківські реформи сьогодні є міцною основою для розвитку та інвестицій, що допоможе нам почати економічний підйом і побудувати краще майбутнє для України та її народу.

Валерія Гонтарєва — голова Національного банку України / The Wall Street Journal