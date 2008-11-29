Лукашенко стало незатишно в союзі з Росією

Прийняття в односторонньому порядку захисних мит від імпорту з третіх країн в Євразійському економічному союзі негативно впливає на інших членів Євразес. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в Бішкеку на зустрічі глав країн Євразес.

"Залишається нереалізованою ініціатива про вироблення механізму функціонування Євразес, коли один з його учасників приймає односторонні заходи щодо захисту ринку відносно третіх держав. Звідси, як сніжний ком, загострюються внутрішні суперечності в союзі", – сказав він.

За словами А. Лукашенко, главам країн Євразес слід ввести мораторій на прийняття нових правових актів, що носять дискримінаційний характер по відношенню до партнерів по союзу.

А. Лукашенко також підкреслив, що Євразійського економічного союзу не вдалося усунути причини зниження товарообігу в 2016 році, при цьому, на його думку, потрібно концентруватися на внутрішніх проблемах союзу.

"У 2016 році нам не вдалося зупинити зниження взаємного товарообігу та усунути причини, які до цього призвели. Я не кажу про інші проблеми, це основне", – сказав білоруський президент.

Раніше А. Лукашенко заявив, що введення ЄС антиросійських санкцій завдало економічний збиток Білорусі, оскільки вона є членом Євразес під егідою РФ.