Україна втратила боєприпасів на 1 млрд дол.

Вартість придатних для використання боєприпасів, знищених в ході пожежі на артилерійських складах в Балаклії, складає 1 млрд дол.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з національної безпеки і оборони Сергій Пашинський в ефірі 5 каналу. За його словами, від Радянського Союзу Україна отримала мільйони тонн боєприпасів.

"В чому трагедія у Балаклії? Лежали десятки тисяч боєприпасів боєздатних і десятки тисяч боєприпасів небоєздатних. Коли пішла ця ланцюгова реакція, ми втратили на 1 млрд дол. боєприпасів. Це неприпустимо, бо ми не така багата країна, яка може це собі дозволити", – сказав він.

Генеральний штаб ЗСУ не переживає через надзвичайну подію на найбільшому в Україні складі боєприпасів в Балаклії, де 4 дні вибухали снаряди.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соцмережі.

При цьому він підкреслив, що вважає вибух ворожою диверсією – хоча експерти поки що не змогли встановити причину початку вибухів і немає ніяких доказів, що підтверджують причетність якихось диверсантів.

"Ворог нас не зломить ні диверсіями, ні спеціальними операціями. Боєприпасів вистачить на всіх, хто зазіхає на українську землю. ВСУ вистояли в 2014 році, вистоять і 2017-му", – заявив В. Муженко.

Раніше депутат Верховної Ради від ВО "Батьківщина" Надія Савченко висловила думку, що підпал найбільших в Україні складів боєприпасів в Балаклії могли влаштувати самі військові, щоб приховати масштабні розкрадання.