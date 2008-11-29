Широкоформатное оформление качественной рекламы

Широкоформатная печать - превосходный рекламно-информационный инструмент для сообщения потребителю названия компании, перечня предлагаемых ею товаров или услуг, действующих акций. Изготовить такую полиграфию срочно в любом дизайне способен «Принт Центр».

Крупные баннеры, наклейки, прочая подобная полиграфическая продукция, при условии грамотно подобранного цветового сочетания, способны привлечь внимание любого человека. Этим эффектом активно пользуются маркетологи, размещая на подобных предметах рекламу и прочую информацию, которую стремятся донести до потребителя. Названия компаний, профиль их деятельности, отдельные наименования из ассортиментного ряда, предлагаемый на нынешний момент дисконт, акции, прочие желаемые сведения - все это удастся разместить на таких изделиях.

Широкоформатная реклама, не боящаяся погодных катаклизмов

Нередко в маркетологических целях используется широкоформатная печать А1. Диапазон ее применения широк. В таком формате изготавливаются баннеры, транспортные наклейки, элементы оформления витрин, экспозиционных павильонов, оконных проемов, концертных залов и т.п. Случается, что полиграфия для оформления требуется в срочном порядке, и тогда приходится искать типографию, готовую оперативно отпечатать нужное количество элементов рекламно-информационной конструкции, способных сохранять презентабельный внешний вид на весь срок использования.

В столичном регионе подобные услуги предоставляет «Принт Центр». Типография, чьи производственные помещения оснащены современным печатным оборудованием, позволяющим срочно изготавливать полиграфию в любых необходимых заказчику объемах, создает долговечные изделия. Способствует тому применение устойчивых сольвентных красителей, не выцветающих под воздействием ультрафиолета или осадков, прочных материалов основы, не обтрепываемых ветром и прочими природными катаклизмами. Если полиграфическая продукция нужна крупнее, чем способны отпечатывать имеющиеся принтеры и плоттеры, она собирается из отдельных фрагментов так, что стыки будут незаметными.

Многообразие материалов и форматов

Широкоформатная реклама в «Принт Центре» создается на различных носителях. Самоклеящаяся или обычная бумага, специальная прочная баннерная ткань, пленочное покрытие. Последнее особенно уместно для транспортной рекламы, витрин, полиграфических изделий, предназначающихся для размещения на фасадах. Вместо применения ярких оттенков по желанию клиента используется черно-белый стиль оформления. Подобное пригодится для создания особой атмосферы: ретро и т.п.

Доступны столичной типографии и малые полиграфические формы. «Принт Центр», как рассказывается на этой странице, с легкостью осуществляет печать открыток в Киеве в требуемом объеме - от единичных экземпляров до крупных партий.