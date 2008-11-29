Де позичити грошей терміново і швидко

Банківська кредитна картка

Сьогодні кредитна карта, найбільш актуальний і затребуваний продукт банку, яким користується 98 % населення. Кредитна карта інструмент банку, завдяки якому, її власник може користуватися грошовими коштами двадцять чотири години в добу на території всього світу.

Найбільшою перевагою є те, що отримати її можна не маючи кредитної історії. Зарекомендувати себе як надійного позичальника і надалі користуватися іншими видами кредитів на лояльних умовах.

Кожен з банків має в своєму арсеналі кредитні картки різних платіжних систем. Кожна карта видається на певних умовах і має різні процентні ставки.

Для отримання карти в ІдеяБанк необхідний мінімальний пакет документа. Оформляється карта в найкоротші терміни. Замовити картку можна не тільки звернувшись у банк, але і через інтернет https://www.ideabank.ua/ru/forms/i-credits/, що дуже зручно і актуально сьогодні.

Має цей продукт величезну кількість переваг в порівнянні з іншими видами кредитів.

Одним з таких переваг є наявність пільгового періоду. Пільговий період дає можливість тримачам карток користуватися грошовими коштами без сплати відсотків. Це по праву одна з самих великих переваг. Клієнт може зняти гроші або придбати товар розрахувавшись з терміналу в магазині, повернути їх протягом пільгового періоду без плати за користування.

Важливо й те, що кредитні кошти всіх існуючих картах банку мають поновлюваний ліміт. Позичальникові необхідно кожен місяць сплачувати обов'язкову частку платежу, і на наступний день вже знову можна використовувати ці кошти. Це дуже зручно, адже практично немає ризику зіпсувати кредитну історію. Якщо виникли труднощі в погашенні можна сплатити мінімальну частину платежу.

Банк зацікавлений у прибутку, саме тому, кожен існуючий клієнт не має картку обов'язково її отримає. Часто, банк сам схвалює і пропонує карту своєму позичальникові, кредитна історія якого бездоганна.

Видати картку банк може відразу при оформленні іншого виду кредиту, через кілька платежів або надіслати картку поштою. Отримавши картку клієнт повинен зателефонувати на номер гарячої лінії банку, тим самим активуючи карту, там же йому нададуть пін-код. Відразу після цього можна користуватися коштами банку онлайн.

Як видно оформивши кредитну картку і зарекомендувавши себе надійним клієнтом з'являється можливість користуватися іншими продуктами банку на лояльних умовах.

Експрес-кредит у банку

Банки одними з перших вирішували проблему, де позичити грошей терміново, видаючи кредити на дату звернення. Перевагою кредиту в банку є офіційне оформлення позикових коштів: клієнт на руки отримує договір із зазначенням особливостей позики, графіком виплат і відсотками. Банки дбають про репутацію: не в їх інтересах видавати кредити за підробленими документами. Бонус: приємна обстановка в затишному офісі, детальніша консультація кредитного інспектора та підвищення рівня власних знань у сфері кредитування.

Але відсотки за видачу експрес-кредиту можуть досягати до 39% річних. Додатково позичальникам пропонують підключення до програми страхування, яка являє собою окрему статтю витрат, випуск банківської картки та інші продукти.

Мікрозайм

МФО лояльно ставляться до відсутності довідок і поганої кредитної історії клієнта, видаючи невеликі суми через півгодини після подачі заявки. Паспорт – єдиний документ, який потрібно при заповненні анкети.

Але мікрозайми нараховують відсотки щодня, і через 30 днів користування коштами клієнти виплачують 30-50% від суми фінансування на користь МФО.

В якості крупного кредитора мікрофінанси невигідні, але якщо мається на увазі термінова фінансова підтримка з можливістю повернення боргу максимум через тиждень, то цей варіант термінової позики підійде.

Позика у приватної особи

Друзі, знайомі, колеги по роботі, родичі можуть видати позику терміново, під розписку або без неї. Явна перевага цього способу полягає у відсутності комісії і відповідальності за несвоєчасне повернення, крім втрати довіри і невдоволення з боку приватного позикодавця.

Однак не всі готові безкорисливо прийти на допомогу і позичити велику суму грошей. Якщо одні знайомі не можуть профінансувати в силу обмеженої можливості бюджету (навіть при щирому бажанні допомогти), інші свідомо не стануть довіряти власні кошти третім особам. Для деяких позичальників є незручним зайняти гроши без відсотків у знайомих або родичів, їм набагато простіше заповнити анкету в банку або МФО, залишивши фінансові проблеми потай від усіх.

Ломбард

До розвитку банківської сфери ломбарди служили основними «спонсорами» в терміновому отриманні грошей. Золото, антикваріат, ексклюзивні речі цінувалися завжди, і в разі труднощі, за допомогою в ломбард зверталися не тільки ті, хто хотів збути вкрадене, але і звичайні клієнти з фінансовими проблемами.

Це альтернативний спосіб, де позичити грошей, крім банку та МФО, з мінімумом документів і без втрати часу. Але, на відміну від банків і мікропозик, для отримання фінансової допомоги в ломбарді необхідно здати цінну річ в якості застави. Якщо у клієнта немає цінних речей (коштовностей, антикваріату), то слід вибрати ломбарди, які приймають техніку і мобільні телефони.

Перед походом в ломбард рекомендується подбати про наявність документів, страховок або чеків на здавану в заставу річ – вони підтвердять її якість і вплинуть на вартість.