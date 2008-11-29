Україна різко зменшила торговий дефіцит

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за січень-лютий знизився в 1,8 рази, до 423,2 млн дол., за даними Державної служби статистики України.

При цьому експорт товарів з України зріс на 32,7%, імпорт – на 22,1%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,94 порівняно з 0,86 за січень-лютий 2016 року.

Експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 16,2%, до 2,437 млрд дол. і досяг 38,9% у загальному обсязі експорту. Імпорт товарів з країн ЄС збільшився на 13,4%, до 2,79 млрд дол. або 41,7% від всього імпорту.

Експорт товарів до Російської Федерації зріс на 54,4%, до 576,6 млн дол. або 9,2% всього експорту, імпорт товарів з РФ зріс на 78,8%, до 1,016 млрд дол. або 15,2% у загальному обсязі.