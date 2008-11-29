Методы профилактики и лечения сезонных аллергий

Однажды проявившись, аллергия будет сопровождать человека в течение всей жизни. Однако ее симптомы можно смягчить путем своевременной терапии и выполнения мероприятий, направленных на снижение восприимчивости к аллергенам.

Характеристика проблемы

Сезонными аллергиями по разным оценкам поражено от пятой части до четверти населения Земли. Аллергические реакции на пыльцу различных растений возникают вследствие индивидуальных и генетических особенностей организма.

В цикле развития и роста растений период цветения и выделяемая при этом пыльца, вызывают у расположенных к болезни людей нарушения работы дыхательной системы, раздражения конъюнктивы, расстройства пищеварительной системы и приступы удушья. Специалисты выделяют в период с начала цветения до прекращения метаболизма три фазы, среди которых наибольшую опасность представляет весенняя аллергия. Первую волну сезонного заболевания вызывает опыление таких деревьев как береза и ольха, вторая, приходящаяся на середину лета, связана с реакцией на злаковые культуры, последнюю вызывает цветение лебеды, полыни и амброзии.

Для предотвращения наступления аллергии и правильного выбора, профилактических мер, важно знать тип растения, компоненты которого вызывают отторжение организмом больного. Выяснить негативную реакцию на пыльцу различных растений можно в зимний период времени при отсутствии действия раздражающего фактора путем испытания реакции организма больного на различные виды аллергопроб. Эта процедура позволит назначить комплекс препаратов и мер, заблаговременный прием которых сгладит проявление симптомов аллергии.

Терапия сезонных аллергий

Методы, используемые при лечении поллиноза, зависят от стадии, на которой находится болезнь и индивидуальных проявлений в организме больного. Среди наиболее часто назначаемых средств:

Антигистаминные препараты, воздействуют на медиаторы гистамина, блокируя проявления аллергических реакций, и способствуют общему укреплению иммунной системы. К медикаментозным средствам общего назначения относят Зиртек, Кларитин, Терфенадин, Телфаст, при поражении конъюнктивы используют Хайкром и Оптикром, Сперсаллерг, для терапии слизистых поверхностей носа Аллергодил и Гистимет. Терапия при помощи этих препаратов предусматривает их использование при отсутствии явных признаков аллергии в течение всего срока цветения растения-аллергена. Недостатком использования противоаллергенных препаратов является оказываемое ими негативное воздействие на органы ЖКТ и нервную систему больного. Эффективно купировать проявления реакции на раздражители можно при помощи аэрозолей, спреев, мазей и гелей, в составе которых присутствуют глюкокортикостероиды. Медикаменты этого типа назначаются для устранения зуда или воспаления на поверхности дермы больного. При наличии симптомов удушья назначаются препараты, способствующие расширению бронхолегочного просвета. Среди этих средств широко используются ингаляторы Интал-плюс, Беротек, Сальбамутол. Для смягчения воздействия раздражителя, людям склонным к проявлению аллергических реакций в течение всего периода цветения растений рекомендуется придерживаться специальной диеты. Она основана на исключении из меню продуктов, усугубляющих течение болезни, среди которых: мед, орехи, виноград, малина, клубника. Одним из методов, облегчающих течение поллиноза, является и укрепление иммунной системы при помощи витаминотерапии. Среди рекомендуемых к употреблению продуктов, лучший эффект оказывают растения с высокой концентрацией витамина С, среди которых шиповник, лимоны, квашеная капуста, апельсины.

Профилактика поллинозов

При наличии предрасположенности больного, в течение сезона опыления и цветения растений необходимо по возможности максимально избегать контакта с раздражителем, эта мера и является главной мерой профилактики болезни. Кроме нее могут использоваться следующие превентивные меры:

Одним из наиболее эффективных способов профилактики сезонных реакций является специфическая иммунотерапия. Ее суть состоит во введении в организм больного небольших доз препарата, содержащего аллергенное вещество. Курс состоит из 5-10 сеансов, проводимых задолго до периода цветения растений. При таком методе упреждающей терапии, иммунная система аллергика успевает выработать защитные механизмы на действие раздражителя. При использовании этого метода на протяжении нескольких лет подряд, возможно полное исчезновение восприимчивости организма к действию аллергена.

В качестве одной из профилактических мер можно назвать переход в опасный период на употребление легкой пищи, состоящую из разных видов клетчатки. Такой тип питания экономит ресурсы организма, направляя их на укрепление иммунной системы.

После возвращения с улицы, время пребывания на которой следует максимально ограничить, необходимо принять ванну, устраняя частицы пыльцы с поверхности головы и открытых участков тела.

При проветривании помещения необходимо занавешивать окно влажной тканью светлых тонов, которая отлично поглощает пыльцу.

Рекомендуется чаще менять одежду, поскольку она является сорбентом для частиц растения-аллергена.

Своевременное проведение профилактических мероприятий позволит минимизировать действие раздражителя на организм, а оперативная терапия позволит исключить переход болезни в более сложную форму.