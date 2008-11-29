Плюси здачі квартири через агентство

Якщо Ви маєте квартиру в Москві, в якій не проживаєте і вона пустує - це відмінний шанс для того, щоб заробити на ній хороші гроші. Попит на житло в столиці РФ завжди високий. Сюди приїжджають щорічно безліч студентів, робітників, яким купівля житла не по кишені. Саме вони найчастіше знімають житло, причому на тривалий термін, що дуже вигідно для власників нерухомості.

Здавалося б, здати квартиру через агентство досить просто. Однак перед тим як пускати в будинок незнайомих людей і довіряти їм ключі, варто гарненько подумати. Чи впевнені Ви в тому, що ця людина зможе оплачувати квартиру щомісяця? Що робити, якщо виникнуть які-небудь проблеми, які важко вирішити? Звичайно, можна піти іншим шляхом. Ви можете пустити на квартиру старих знайомих або родичів. Цих людей Ви знаєте чудово, що є невід'ємним плюсом. Але велика вірогідність, що в такому випадку Ви здасте житло набагато дешевше від її ринкової вартості. До того ж, грошові питання часто впливають на стосунки між близькими людьми, тому велика ймовірність їх зіпсувати.

Зазвичай господарі квартир подають оголошення про здачу житла на інтернет сайтах, у місцеву газету, здають квартиру через фірму. Якщо Ви вкажете адекватну ціну і опишете житло максимально докладно, дзвінки будуть надходити часто, в будь-який час доби. Такий високий попит на житло звичайно хороший, але часу й сил на прийняття дзвінків, зустріч з потенційними орендарями та огляд квартири піде багато часу. Деякі власники квартир шукають орендарів іншим способом: видивляються оголошення людей, бажаючих зняти квартиру, телефонують їм, пропонують свої умови, щомісячну оплату, домовляються про зустріч. Не можна назвати цей варіант пошуку краще першого, адже в цьому випадку Ви шукаєте орендарів самостійно, що ускладнює завдання в рази.

Не менш важлива процедура складання договору. Якщо Ви турбуєтеся про подальший стан квартири, його потрібно обов'язково скласти. В документі необхідно вказати паспортні дані обох сторін, що укладають угоду, описати наявні речі в будинку і багато іншого. Чим детальніше буде описано квартира та умови проживання орендаря в ній, тим краще. Правильно складений договір позбавить від багатьох проблем, непорозумінь і не принесе нових.

Здати квартиру через агентство нерухомості які плюси: розбираємо переваги роботи з агентством.

Багато хто з вас задаються питанням: "Якщо здати квартиру через агентство, які плюси можна отримати"? Таке питання особливо актуальне для тих, хто здає квартиру в перший раз і не має в цій сфері елементарних знань. Фахівці допоможуть швидко знайти орендарів на житло, оформити необхідні папери, правильно скласти договір найму і звільнити Вас від зайвих турбот. Також вони займаються страхуванням нерухомості. Ця послуга знадобиться орендодавцям, які мають у будинку цінні речі (дорогі меблі, побутову техніку), які дорожать своїм майном. Таким чином, здати квартиру через ріелтора є правильним рішенням, але необхідно пам'ятати, що до таких операцій варто підходити максимально серйозно. Мати хороші знання у сфері нерухомості в даному випадку дуже важливо.

В агентстві нерухомості ріелтори володіють великою клієнтською базою, що значно спрощує пошук потенційних клієнтів на житло. У такій угоді навряд чи майбутній орендар буде просити знизити орендую плату, тому Ви зможете здати квартиру дорожче. Це є незмінним перевагою звернення за допомогою в агентство.