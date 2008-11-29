Студия «Sony» расширит круг знакомств «Человека-паука»

Уже в июле 2017 года состоится долгожданная премьера фильма “Человек-паук: Возвращение домой” в кинотеатре “Планета Кино”. Тем временем, создатели киноленты уже готовят новый проект. У него пока нет официального названия, но есть рабочая кличка “женский спин-офф”. Студия “Sony” планирует “познакомить” Человек-паука с новыми героинями комиксов.

Идейным автором проекта стала Лиза Джой, которую зрители знают благодаря работе над сериалом “Мир дикого Запада”. Ее “зарисовки” из комиксов адаптирует для широкоэкранной версии Кристофер Йост - автор “Тор-2: Царство тьмы” и сценарист будущего супергеройского кино.

В данный момент продюсеры проекта находится в активной стадии розыска режиссера, актеров и всей съемочной группы. Ведь начало работ над фильмом запланировано на осень 2017 года.

Параллельно студия “Sony” ведет работу над фэнтези “Веном” - еще одним спин-оффом мира Питера Паркера. Главным героем станет злое альтер-эго Питера Паркера, которое уже успело показать себя на большом экране в фильме “Человек-паук 3: Высокое напряжение”. В “Веноме” создатели планируют уделить темному образу больше внимания.

Новые персонажи

Мир “Человека-паука” расширят две новых героини - Черная кошка и Серебряный соболь. Читателям комиксов эти образы уже давно знакомы, а вот зрителям будут в новинку. Поговорим о них подробнее.

Фелиция Харди, более известная как Черная Кошка, зарабатывает воровством на улицах Нью-Йорка. Дерзкая, отважная, уверенная в себе, она предпочитает облегающий костюм из лайкры и глубокое декольте. В комиксах практически всегда занимает историю зла, но это не мешает им с Питером Паркером воспылать друг к другу взаимными пылкими чувствами. Как известно, запретная любовь - самая сильная. В комиксах у молодых людей есть продолжительная романтическая линия. Перенесут ли ее создатели на экраны (особенно после смерти Мэри-Джейн) - вопрос, который волнует всех фанатов.

Силвер Саблинова или Серебряный Соболь - бесстрашная наемница, вышколенный солдат, эдакая амазонка в каменных джунглях Нью-Йорка. Она руководит компанией по розыску военных преступников и, как опытная охотница за головами, прекрасно знает свое дело. В комиксах она периодически меняет свои предпочтения, то помогая Питеру Паркеру, то наоборот причиняя ему вред. В отношениях с супергероем замечена не была, но вот дружба между ними постепенно крепнет.

Как интерпретируют создатели нового фильма образы отважных девушек и как будут складываться их отношения с Человеком-пауком - узнаем уже в 2018 году. Такова ориентировочная дата премьеры новой супергеройской ленты.