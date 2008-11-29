Переваги меблів з масиву дерева

У виробництві меблів сьогодні використовуються різні матеріали — ДСП, ЛДСП, МДФ, акриловий пластик, скло, метал, камінь, струганий шпон... Вибираючи меблі для дому, неважливо, кухня це, спальня, вітальня або дитяча кімната, варто подумати про те, чого ви від неї очікуєте: добре вона виглядає, скільки коштує, наскільки безпечна для здоров'я, як довго прослужить і т. д.

Однак, незважаючи на великий вибір меблевих матеріалів, класикою раніше була і залишається меблі з натурального дерева.

Меблі з натурального дерева, наприклад Білоруських виробників drev-mebel.ru, мають такі переваги, як:

Висока екологічність

Мебель, яка зроблена з чистих матеріалів не може завдати шкоди людському здоров'ю, оскільки вона перевірена вже на безлічі поколінь. І, до того ж, у деревині немає різних токсичних домішок, таких як формальдегід, яких в надлишку в композитних матеріалах.

Практичність

У натуральній меблів присутня величезна кількість цінних властивостей, які можуть позитивно позначатися на її експлуатації. Вона набагато міцніше і надійніше меблів з композитних матеріалів, саме тому термін її служби значно більше.

Деревина, яка використовується при виготовленні меблів, відрізняється високою стійкістю до вологості і не схильна до гниття. Натуральна мебель може прослужити своїм власникам багато років і залишитися надійною і стильною.

Естетичні властивості

У меблів з натурального дерева присутня яскрава індивідуальна структура, яка приваблює оригінальними візерунками, які утворені річними кільцями. Меблі з натурального дерева є не тільки стильними, але і дуже престижними. І в цьому немає абсолютно нічого дивного, оскільки дерево є справжньою класикою, а значить - еталоном гарного смаку. Натуральна деревина не буде вступати в протиріччя зі стилем, так що зможе вписатися в різні інтер'єри.

Енергетика деревини

Мабуть, всі знають, що натуральне дерево має свою власну енергетику, яка може чинити серйозний вплив на емоційне і фізичне здоров'я людей. Можна виділити так звані дерева-донори, які можуть поліпшити енергію і надати життєві сили. До них відносяться горобина, сосна, бук, дуб, акація, береза, клен. Дерева-вампіри, які можуть зменшити людську енергію (тополя, каштан, ялина, верба, осика, черемха). Крім того, є нейтральні дерева, які не надають помітного впливу на людей. Таких дерев найбільше.

Традиційно вважається, що меблі виготовлені з дерев-вампірів, а особливо з осики, не можна тримати вдома. Якщо така мебель буде отрутою з людиною занадто довго, то вона стане відбирати позитивну енергію, що може призвести до появи різних хвороб. Дерева-донори, навпаки, будуть дуже корисні в будинку. Особливо корисною буде мебель з дуба, вона допоможе нормалізувати тиск. Бук дає силу і життєву енергію, а сосна допомагає активізації обміну речовин, лікує захворювання дихальної системи.