Набор для маникюра и другие средства для приведения ногтей в порядок

Маникюрный набор необходим каждому мастеру ногтевого сервиса и человеку, стремящемуся каждодневно заботиться о внешнем виде ногтей и рук. Приобретение такого инструментария требует внимания к его содержимому, качеству исполнения, стоимости.

На цельность создаваемого образа влияет немало мелочей, потому тем, кто стремится отлично выглядеть, надо принимать в расчет каждую из них. Состояние пальцев и ногтей бросается в глаза окружающим. Если о нем не заботиться должным образом, придется постоянно стыдливо прятать от чужих взоров верхние конечности, что почти нереально.

Немало людей для поддержания аккуратности ногтевых пластин и рук пользуются услугами мастеров маникюрных салонов. Посещение подобных заведений - не панацея, ведь каждый день туда наведываться не удастся: слишком накладно для бюджета. Из таких затруднений есть простой выход.

Думать о красе ногтей

Если приобрести подходящий набор для маникюра, удастся самостоятельно ухаживать за собственными ноготками, выполнять некоторые операции с кожей рук: уход за кутикулой, обрезание заусенцев и т.п. Здесь содержится весь необходимый инструментарий: пилочка, одни или несколько щипчиков, пинцет, палочка или другое приспособление для отодвигания кожи у основания ногтя и прочие. Современный рынок маникюрно-педикюрных товаров насыщен разнообразными предложениями. Необходимо научиться ориентироваться среди них.

Ключевыми в выборе подходящего маникюрного набора станут факторы стоимости, качества исполнения, наполнения. Сбалансированные показатели по этим параметрам демонстрируют товары отечественного бренда Staleks. Торговая марка известна множеству мастеров маникюра на просторах СНГ, поскольку такие инструменты предпочитает немало профессионалов. В ассортименте бренда есть наборы для салонного и домашнего использования.

Продукция Staleks наделена следующими преимуществами:

ручная заточка и алмазная шлифовка, за счет которых инструментарий сохраняет первоначальное состояние минимум 3-4 года пользования;

сравнительно невысокие расценки, обеспечиваемые размещением производства на украинской территории;

кожаные футляры разнообразных форм и цветовых решений.

Предотвращение нагноений

Аккуратный маникюр невозможен без приведения кутикулы - тоненькой полоски кожи около ногтевого ложа - в порядок. Немало женщин решает подобную проблему радикально - путем срезания щипчиками либо специальным триммером - заостренным по рабочему краю приспособлением с раздвоенным кончиком. Такой подход часто приводит к образованию воспалительных очагов на коже пальцев или явлений посерьезнее, вроде нагноений либо абсцессов.

Потому желательно прибегать к необрезному маникюру, осуществлять который поможет подходящее средство для удаления кутикулы. Содержащий немало ухаживающих компонентов состав размягчает чувствительную кожицу, замедляет ее рост, помогает избавиться от отросших участков.