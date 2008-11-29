Комфортная реабилитация лежачих больных

Лечение лежачих больных требует терпения, определенных навыков, опыта, знаний, нуждается в специализированном оборудовании и даже предметах быта.

После перенесенной операции, инфаркта, инсульта или других тяжелых недугов и травм, пострадавший нуждается как в специальном лечении, так и в комплексном уходе, включающем кормление, профилактику пролежней, смену нательного и постельного белья.

Медицинские кровати

Поддержку реабилитации пациентов можно обеспечить, выбрав медицинские кровати на Medtehno. Качественные и надежные технические приспособления получили широкое распространение в учреждениях органов здравоохранения. По конструкции и механизмам управления они подразделяются на:

С механическим приводом, позволяющим ручным способом изменить позицию секций кровати. Может иметь съемные ограждения, наличие которых облегчает проведение гигиенических процедур и перемещение больного по комнате или больнице.

С червячным приводом, где с помощью винтовых рычагов и физической силы, регулируется позиция секций.

С пневматической пружиной, изменяющей угол наклона секций.

С электроприводом, дающим возможность пациенту джойстиком изменять свое положение - не прибегая к помощи родных или персонала больницы.

Есть также образцы с дополнительными функциями, облегчающими уход за обездвиженными болезнью людьми. Эти функции позволяют: максимально облегчить проведения процедур; регулируемые поручни предотвращают падение человека; туалетное устройство снимается для очищения; колеса позволяют проводить транспортировать из отделения в отделение и так далее.

Во всех случаях, при покупке специализированных приспособлений не помешает проконсультироваться со специалистами – лечащим врачом или консультантами магазина, учитывающими индивидуальные потребности каждого клиента.

Противопролежневые матрасы и подушки

Одна из главных угроз для здоровья – это возникновение пролежневых ран, бороться с которыми непросто. Поэтому, первое, о чем скажет врач - это даст совет заняться профилактикой, то есть приобрести противопролежневые матрасы и подушки, основная задача которых не допустить возникновение пролежней или справиться с ними, если они появились.

Выбрать товар и заказать его доставку по желаемому адресу можно онлайн, в украинском интернет-магазине товаров для инвалидов medtehno.com.ua/protivoprolezhnevie-matrasi-i-podushki "Средства Реабилитации".

Предлагается продукция нескольких типов, различающихся формой, материалом и характером воздействия на кожу пациента.

- Статические автономные. Не зависят от управляющих блоков и неподвижны. Эффект оказывается благодаря адаптации изделия к особенностям строения тела человека и равномерному распределению нагрузки.

- Динамические. Оснащаются небольшим компрессором, который бесшумно нагнетает воздух в ячейки. При этом, давление в ячейках меняется с определённой периодичностью по времени, благодаря чему, осуществляется массаж кожных покровов.

Подушки против пролежней не менее значимы в профилактике пролежней и обездвиженных пациентов. В зависимости от материала, из которого изготовлены, они подразделяются на соответствующие типы:

- Поролоновые. Стоят недорого, так как используются лишь для профилактики пролежней, потому что со временем теряют упругость. Есть более действенные изделия из вискозного пеноматериала, а также из пенополиуретана с рельефной (в виде кубиков) основой.

- Гелевые. При умеренной стоимости оказывают эффективную профилактику пролежней, однако твердеют при снижении атмосфер ной температуры;

- Воздушные. Самые эффективные, изготавливаются из неопрена и используются при пролежнях 4-й степени.