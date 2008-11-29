Як вибрати будівельну бригаду для ремонту квартири

Розглянемо проблему вибору бригади будівельників для ремонту квартири, а також торкнемося особливості роботи з приватними бригадами та будівельними фірмами. По ходу статті ми будемо порівнювати приватні будівельні бригади з компаніями.

Перший етап, з якого потрібно починати вибір підрядника, вибір за рекомендаціями. Ніякі обіцянки і співи підрядників не замінять рекомендацію від реальних клієнтів. У вас є друзі і знайомі, запитайте у них, можливо хтось має позитивний досвід ремонту.

Якщо ніхто не дав жодних рекомендацій, відкриваємо Інтернет і вбиваємо в пошуковик потрібний пошуковий запит, зазвичай це ремонт квартир в киеве або йдемо на місцеві форуми.

На що звернути увагу при виборі бригади

1. Чи укладає підрядник з замовником договір. Договір по суті є єдиним доказом того, що дані особи виконували у вас оздоблювальні роботи. Договір можна укласти не лише з фірмою, але і з приватником. В принципі, якщо ви знайшли виконавця за рекомендацією, то дана умова не обов'язкова, але також немає гарантій, що у вашому випадку все буде чудово.

Але будемо об'єктивні, договір не завжди є гарантією. Щоб довести свою правоту в разі браку оздоблювальних робіт, потрібно буде робити експертизи, потім йти в суд і там відстоювати свою позицію. При цьому в компанії можуть працювати грамотні юристи, які всілякими способами будуть відстоювати свою позицію. Все це виллється в тривалу тяганину і додаткові витрати.

2. Наявність ліцензії. У серйозних компаній скоріше за все є такі ліцензії. До речі, ліцензуванню підлягають роботи, пов'язані з монтажем інженерних мереж (водопостачання, опалення тощо). З одного боку, наявність будівельної ліцензії говорить про серйозні наміри фірми, з іншого ми знаємо процес отримання ліцензій в Україні: у штат наймають фіктивних працівників із профільною освітою, платять гроші, і ось вона ліцензія.

3. Наявність офісу. З приватними бригадами зрозуміло, офіс їм не потрібен, а от при роботі з фірмами потрібно звернути увагу на цей пункт. Офіс не повинен бути таким: ноутбуки, принтер, голі стіни - таку обстановку люблять фірми-одноденки (поширене явище у великих містах).

Не завжди наявність сайту говорить про те, що власник серйозна фірма. Сайт можна зробити за пару сотень доларів. Якщо на сайті вказані тільки мобільні телефони, то перед вами приватники.

4. Відсутність передоплати. Не працюйте з будівельниками, які беруть передоплату, вони мають звичку зникати. Передоплата можлива лише на будівельні матеріали.

5. Дивіться відгуки про фірми і бригадах. Для цього набирайте в пошуковику такі запити: "назва відгуки", "назва чорний список", або ж просто вибивайте назва або контактні дані (телефони, ел. пошту). Люди дуже охоче діляться своїм сумним досвідом. Тоді як відсутність позитивних відгуків говорить або про те, що компанія з'явилася недавно або ж просто люди не залишають таких. По своєму досвіду скажу, що з сотень людей одиниці можуть залишити позитивний відгук, якщо їх не просити спеціально. Такі вже в нас люди, напаскудити в карму - завжди будь ласка, а подякувати - ніколи. Тому відсутність позитивних відгуків (при відсутності негативних) може також свідчити про надійність фірми, хоча і побічно.

6. Вивчайте портфоліо. Ідеальний варіант, коли вас можуть запросити на поточні об'єкти і показати, що до чого. На жаль приватні бригади не завжди мають велику плинність проектів, так що такий варіант не завжди можливий. Добре, якщо на сайті розміщені не тільки красиві дизайни, але також фотографії з процесом ремонту об'єктів. Досить часто, початківці бригади і компанії крадуть чужі фото, виявити таких негідників допоможе Google. Якщо це фото буде виявлено в портфоліо інших, більш солідних компаній, то знайте, ви маєте справу з дрібними злодюжками.

Іноді компанії просто видають 3D візуалізації за картинки реальних ремонтів. Такі картинки легко вирахувати за надто ідеального інтер'єру з вічно сонячною погодою.

Вибрали компанію/бригаду, що далі?

Після ретельного відсіву залишаємо вподобані варіанти і починаємо обзвон. 99% замовників цікавить одне - ціна. Але, на жаль, по телефону вам скажуть лише приблизний порядок цін. Для більш точного розрахунку необхідно складання кошторису (не будемо зачіпати ремонти за дизайн-проектам), тільки маючи кошторис, можна знати точну вартість ремонту. Дана послуга повинна надаватися будівельниками безкоштовно, тобто до вас приїжджає людина, робить виміри, слухає ваші побажання і на підставі цього становить кошторисний документ.

Запросіть кілька компаній або приватників і порівняйте їх кошториси. Дуже низька вартість ремонту повинна вас насторожити. Тут спрацьовує психологічна пастка: клієнт "ведеться" на низьку вартість, хоча розуміє, що таке неможливо. А в підсумку вартість ремонту з часом збільшується. І ви опиняєтеся заручником жадібності.

Навіть якщо вам попалися нормальні працівники, приготуйтеся до того, що вартість ремонту може зрости на кілька відсотків. Це нормальна практика, так як в ході звичайного ремонту (без дизайн-проекту) вам захочеться щось змінити або будівельники зіткнутися з непередбаченою складністю.

Оплата робіт і закупівля будматеріалів

Якщо вам дуже дорого ваш час, то можете довірити бригаді зайнятися цим питанням, але є шанс бути обдуреним. Матеріали можуть бути закуплені на ринку за завищеною вартістю (чеки перебиті). Якщо хочете контролювати весь процес, то попросіть виконроба з'їздити з вами в будівельний магазин.

Проведення оздоблювальних робіт

Якщо ви запланували капітальний ремонт, а до вас приїхала пара працівників універсалів, особисто я б засумнівався в їх кваліфікації. Не буває професійних гонщиків/танцюристів/музикантів в одному обличчі. Також неможливо бути класним сантехніком і в той же час електриком і маляром. Бувають, звичайно, виключення, але навряд чи хто захоче перевіряти це на своєму досвіді.

До того ж ремонт йде набагато бадьоріше, коли кілька майстрів працюють паралельно.

Не варто цілком покладатися на працівників, слідкуйте за прогресом ремонту, особисто відвідуйте ремонтовану квартиру. Якщо вас щось не влаштовує в тому, як проводиться ремонт, не варто відразу з криками називати всіх криворукими ідіотами, можливо, дані дії працівників продиктовані будівельними нормами. Просто попросіть спокійно пояснити вам, чому та чи інша операція була зроблена так, а не інакше.

Порада тим, хто працює через будівельну компанію

Як відомо, компанія відрізняється від бригади кількістю співробітників і наявністю керівних ланок: працівники, виконроби, адміністрація. Якщо в процесі ремонту щось пішло не так: робочі допустили косяки, процес ремонту йде повільно, не варто вирішувати проблему безпосередньо з майстрами. У більшості випадків найманий працівник не так сильно дорожить репутацією фірми, тому відразу зв'язуйтеся з виконробом. Виконроб не отримує фіксовану ставку, а відсотки від зароблених грошей на об'єктах, тому вони більш зацікавлені у врегулюванні конфліктів. Якщо виконроб не поспішає вирішувати проблему, звертайтеся в компанію. З великою ймовірністю проблема буде вирішена моментально, так як керівництво витрачає великі кошти на маркетинг (реклама і лояльність до бренду) і вони точно не зацікавлені у незадоволених клієнтах.